Тигров Павлика и Елену из Приморья выпустят на волю

Двух молодых амурских тигров, которые сейчас содержатся в приморском реабилитационном центре "Тигр", собираются выпустить на волю. Их будущим домом выбрали территорию в Амурской области. Но пока неизвестно, позволят ли полосатым кошкам получить "прописку" в Приамурье.

"Решение в ближайшее время должна принять комиссия, которая будет собираться в Москве в Росприроднадзоре. На основании заключения этой комиссии будет дана распорядительная лицензия, в которой и будет указан регион выпуска", - сообщил директор центра "Тигр" Виктор Кузьменко "Интерфаксу".

Тигры, которых готовят к выпуску, - брат и сестра. Павлика и Елену в феврале 2018 года поймали в районе села Алексей-Никольское вместе с матерью. Тигрица начала охотиться на собак сельчан. "Воровку" некоторое время назад отправили жить в один из зоопарков Красноярского края. Отпустить ее на волю оказалось невозможно из-за потенциальной опасности для людей.

Ее малышам на тот момент было около шести-семи месяцев. Их возвращению в природу ничего не препятствует.