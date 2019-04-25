На Сахалине уже более 200 человек в возрасте 65 лет и старше получили специальные пластиковые "Социальные карты сахалинца".

- До конца 2019 года мы планируем выдать "Социальную карту сахалинца" пяти тысячам пенсионеров, - рассказала директор областного центра социального обслуживания населения Ольга Орлова.

Напомним, с 1 апреля стартовал проект "Сахалинское долголетие", который реализуется в пилотном режиме пока только в областном центре, но в перспективе должен распространиться на все муниципальные образования области.

Социальная карта дает возможность бесплатно посетить три музея, один кинотеатр, филармонию, театр и зоопарк в Южно-Сахалинске. А если приложить к ней справку терапевта, разрешающую занятия физкультурой и спортом, то карта станет пропуском в спортивные залы футбольного клуба "Сахалин", волейбольного центра, спорткомплекса "Кристалл", горнолыжной школы, а также школ самбо и дзюдо, летних видов спорта, восточных единоборств.

Кстати, на эту карту также можно положить собственные средства и использовать ее для проезда в городских автобусах.