Переговоры Путина и Ким Чен Ына завершились

Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына продлились больше трех часов. Из них - почти два часа лидеры общались тет-а-тет , а после этого к ним присоединились члены делегаций.

После разговора с глазу на глаз Владимир Путин отметил, что "состоялась достаточно основательная беседа", а Ким Чен Ын сообщил, что "прошел очень содержательный обмен мнениями". Главы государств также рассказали, что отдельно обсуждались вопросы урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

В переговорах в расширенном составе от российской стороны принимали участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, замруководителя администрации президента, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, посол РФ в КНДР Александр Мацегора, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, замминистра энергетики Анатолий Яновский и генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Напомним, что 25 апреля Владимир Путин и Ким Чен Ын впервые провели полноформатные переговоры, которые прошли на острове Русский во Владивостоке.