Путин: Людям надо возместить ущерб от потери скота при пожарах

Владимир Путин поручил возместить людям ущерб от потери домашнего скота в Забайкальском крае, где в результате пожаров в личных и фермерских хозяйствах погибло 13 тысяч голов скота. Об этом президент заявил на совещании по ликвидации последствий стихии, которое он провел в Чите.

"Что касается потери сельхозживотных. Нужно помочь людям и заплатить им, выплатить компенсацию", - заявил президент. Народ небогатый здесь живет, взять деньги на восстановление поголовья им неоткуда, заметил Путин. Поэтому власти должны помочь и компенсировать потери скотины.

"При формировании финансовой заявки по ликвидации последствий прошу учесть и эту часть", - дал поручение глава государства.

Как сообщил на совещании врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, в результате сильных пожаров в регионе в общей сложности погибло около 13 тысяч голов скота. А общий ущерб от пожаров, по предварительным данным, составил 1 млрд рублей, сказал Осипов.