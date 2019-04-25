Путин: Надо разъяснять людям правила противопожарной безопасности

Владимир Путин призвал активнее информировать граждан о том, к чему может привести неосторожное обращение с огнем. Об этом президент заявил на совещании по ликвидации последствий степных пожаров в Забайкальском крае.

"Приближаются майские праздники, когда люди собираются на своих дачных участках и устраивают пикники. Думаю, что прямо здесь (в Забайкалье - прим. "РГ") не до пикников сейчас. Но необходимо все равно провести с людьми дополнительную работу и здесь, и в других регионах по информированию граждан о соблюдении правил противопожарной безопасности", - заявил Путин.

Он отметил, что не согласен с мнением, что в таких пожарах виноваты сами люди. Но урок обязательно надо извлечь.

"Конечно, есть конкретные люди, которые совершают такие действия, но это говорит о том, что мы плохо работаем по информированию людей о том, к чему могут привести такие действия", - сказал президент, обращаясь к присутствующим на совещании руководителям ведомств.

Основной причиной сильных пожаров в Забайкальском крае, по оценкам МЧС, стали палы сухой травы, а из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро.