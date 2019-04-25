Путин поручил подготовить план предоставления жилья погорельцам

Владимир Путин в четверг прилетел в Забайкальский край, пострадавший от степных пожаров , и провел совещание по ситуации в регионе и ликвидации последствий стихии.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу "О ситуации с природными пожарами в Забайкальском крае и о ликвидации их последствий". Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

В пострадавших от пожаров районах в первую очередь необходимо уделить внимание помощи людям, подчеркнул Владимир Путин. Президент поручил оперативно подготовить план предоставления жилья пострадавшим.

"Надо решить вопрос с восстановлением документов. И, конечно, люди должны получить все положенные выплаты", - заявил Путин. Президент отдельно попросил оказать поддержку аграриям, которым огонь нанес серьезный урон.

"Слава богу, удалось избежать человеческих жертв. Специализированные службы быстро реагировали по сравнению с подобными тяжелыми ситуациями в прошлые годы", - отметил Путин.

От страшных пожаров, которые на территории Забайкальского края бушевали 19-20 апреля, пострадали 17 населенных пунктов. Основной причиной, по оценкам МЧС, стали палы сухой травы, а из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро.

Огонь уничтожил дома, имущество людей, личные и фермерские хозяйства, погибли тысячи сельскохозяйственных животных. По данным Минсельхоза края, пострадала 141 животноводческая стоянка, из них 30 сгорели полностью. Ущерб, нанесенный аграрному сектору, сейчас оценивают комиссии, которые обследуют пострадавшие от огня хозяйства.

Что касается здоровья людей, то травмы получили 35 человек, из них восемь были доставлены в ожоговый центр клинической больницы города Чита, остальным медпомощь была оказана амбулаторно.