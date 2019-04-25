Путин поручил подготовить план предоставления жилья погорельцам

Новости

Путин рассказал о попытках Запада навязать свои ценности 04:36
Минобороны РФ уличило СМИ в съемке постановочного видео в Хаме 03:52
Сенат Флориды разрешил учителям использовать оружие 03:27
Путин: Надо разъяснять людям правила противопожарной безопасности 02:57
Путин: Людям надо возместить ущерб от потери скота при пожарах 02:42
В Японии жертвы принудительной стерилизации получат компенсацию 01:53
Генштаб: В сирийской провинции Идлиб находятся 50 тысяч боевиков 01:45
Несколько машин загорелись на северо-востоке Москвы 01:18
Соратники Порошенко могут сорвать инаугурацию Зеленского 00:22
В Москве бандиты с топорами ограбили китайцев на 1 млн рублей 24.04.2019
ЦПВС: Зарубежные СМИ сняли в Сирии сюжет о "гибели" семьи от химоружия 24.04.2019
Чешское радио отказалось извиняться за комментарий о Зеленском 24.04.2019
Зонд NASA впервые уловил звуки землетрясения на Марсе 24.04.2019
Володин: Указ о паспортах жителям Донбасса соответствует международному праву 24.04.2019
Суд отказался снижать срок заключенному в США летчику Ярошенко 24.04.2019
Паспорта и загранпаспорта гражданам ДНР и ЛНР выдадут в Ростовской области 24.04.2019
МИД РФ отреагировал на браваду Хантсмана об авианосцах 24.04.2019
ФСИН подтвердила отравление трех арестантов "Матросской тишины" 24.04.2019
В Астрахани открылся VIII международный форум молодых ученых 24.04.2019
"Ахмат" и "Краснодар" сыграли вничью в 25-м туре первенства РФ 24.04.2019
Штаб Зеленского призвал к санкциям против РФ из-за паспортов жителям Донбасса 24.04.2019
Путин похвалил российских борцов за привлечение молодежи 24.04.2019
Автомобили экс-полковника Захарченко проданы за 6 млн рублей 24.04.2019
Редкие виды рака связали с радиацией от мобильной связи, особенно 5G 24.04.2019
По просьбам жителей в Люблино появятся детсад и школа искусств 24.04.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
25.04.2019 02:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Путин поручил подготовить план предоставления жилья погорельцам

Текст: Александра Белуза (Чита)

Владимир Путин в четверг прилетел в Забайкальский край, пострадавший от степных пожаров, и провел совещание по ситуации в регионе и ликвидации последствий стихии.

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу "О ситуации с природными пожарами в Забайкальском крае и о ликвидации их последствий". Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу "О ситуации с природными пожарами в Забайкальском крае и о ликвидации их последствий". Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу "О ситуации с природными пожарами в Забайкальском крае и о ликвидации их последствий". Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости

В пострадавших от пожаров районах в первую очередь необходимо уделить внимание помощи людям, подчеркнул Владимир Путин. Президент поручил оперативно подготовить план предоставления жилья пострадавшим.

"Надо решить вопрос с восстановлением документов. И, конечно, люди должны получить все положенные выплаты", - заявил Путин. Президент отдельно попросил оказать поддержку аграриям, которым огонь нанес серьезный урон.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
СК возбудил уголовные дела о пожарах в Забайкалье

"Слава богу, удалось избежать человеческих жертв. Специализированные службы быстро реагировали по сравнению с подобными тяжелыми ситуациями в прошлые годы", - отметил Путин.

От страшных пожаров, которые на территории Забайкальского края бушевали 19-20 апреля, пострадали 17 населенных пунктов. Основной причиной, по оценкам МЧС, стали палы сухой травы, а из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро.

Огонь уничтожил дома, имущество людей, личные и фермерские хозяйства, погибли тысячи сельскохозяйственных животных. По данным Минсельхоза края, пострадала 141 животноводческая стоянка, из них 30 сгорели полностью. Ущерб, нанесенный аграрному сектору, сейчас оценивают комиссии, которые обследуют пострадавшие от огня хозяйства.

Что касается здоровья людей, то травмы получили 35 человек, из них восемь были доставлены в ожоговый центр клинической больницы города Чита, остальным медпомощь была оказана амбулаторно.

Происшествия ЧП Пожары Власть Работа власти Регионы Президент ДФО Забайкальский край Лесные пожары
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал защитить память о Великой Отечественной войне
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Оператор "Северного потока-2" пригрозил Еврокомиссии судебным иском
Вероника Скворцова рассказала, за счет чего россияне стали жить дольше
Посол США попытался запугать Россию авианосцами в Средиземном море