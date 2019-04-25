Владимир Путин в четверг прилетел в Забайкальский край, пострадавший от степных пожаров, и провел совещание по ликвидации последствий стихии. Президент поручил ведомствам помочь людям восстановить жилье, инфраструктуру, а также возместить ущерб от потери поголовья скота.

От страшных пожаров, которые на территории Забайкальского края бушевали 19-20 апреля, пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил дома, имущество людей, личные и фермерские хозяйства, погибли тысячи сельскохозяйственных животных. Ущерб нанесен 169 домам, 125 из них сгорело, 44 повреждено - такие цифры привел врио губернатора Забайкалья Александр Осипов. Суммарный ущерб от пожаров, по его словам, оценивается в 1 млрд рублей.

Основная задача сейчас - подготовить план конкретных действий по восстановлению жилья, заявил Владимир Путин. "И оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить", - добавил он. Власти региона обещают подготовить такой план до 10 мая. Президент попросил представить документ ему лично и обещал еще раз приехать в регион осенью. "Посмотрю, как он (план. - Прим. "РГ") реализуется", - заметил Путин. Как сообщил врио губернатора края, завершить строительство домов для погорельцев планируется до 15 октября.

Восстановить надо и инфраструктуру, в том числе социальную, подчеркнул президент. "Конечно, если восстанавливать жилье, надо и элементарную социальную инфраструктуру сделать", - сказал он. "Надо приветствовать желание людей остаться на своей родной земле, и необходимо с федерального уровня это желание поддержать, помочь людям", - обратился президент к присутствовавшим на совещании руководителям ведомств.

Надо быстро решить вопрос с восстановлением утраченных документов и выплатить пострадавшим все положенные компенсации, также указал Путин. Выплаты единовременной помощи (по 10 тысяч рублей) начались в понедельник, доложил глава МЧС Евгений Зиничев. Помимо этого люди, частично утратившие имущество, получат по 50 тысяч рублей, а те, кто лишился всего, - по 100 тысяч рублей.

Серьезный урон огонь нанес тем, кто живет пастбищным скотоводством. "То есть это и рабочее место, и место проживания, и накопления всего инвентаря, и место пребывания там домашнего скота", - пояснил врио губернатора. Сгорело все. Так, в результате пожаров в личных и фермерских хозяйствах Забайкальского края погибло 12 тысяч голов скота.

В связи с этим Владимир Путин поручил выплатить компенсацию за потерю сельхозживотных. Народ небогато здесь живет, и какие-то другие варианты - например, со льготным кредитованием - бессмысленны, заметил президент. "Особенно в таких условиях, в которых люди оказались, когда у них уже ничего не осталось", - сказал он. Поэтому власть должна помочь. "При формировании финансовой заявки на преодоление последствий ЧС прошу включить и эту часть", - дал поручение Путин. Осипов попросил возместить ущерб не только по поголовью, но по всей инфраструктуре, в которой такие люди живут. "Хорошо", - согласился президент.

Надо приветствовать желание людей остаться на своей родной земле, и необходимо с федерального уровня это желание поддержать, помочь людям

Кроме того, в преддверии майских праздников он призвал активнее информировать граждан о том, к чему может привести неосторожное обращение с огнем. "Приближаются майские праздники, когда люди собираются на своих дачных участках и устраивают пикники. Думаю, что прямо здесь (в Забайкалье. - Прим. "РГ") не до пикников сейчас. Но необходимо все равно провести с людьми дополнительную работу и здесь, и в других регионах по информированию граждан о соблюдении правил противопожарной безопасности", - заявил Путин.

Он отметил, что не согласен с мнением, что в таких пожарах виноваты сами люди. "Конечно, есть конкретные люди, которые совершают такие действия, но это говорит о том, что мы плохо работаем по информированию людей о том, к чему могут привести такие действия", - сказал президент. Добавим, что основной причиной сильных пожаров в Забайкальском крае, по оценкам МЧС, стали палы сухой травы, а из-за сильного ветра огонь распространился очень быстро.

Между тем

В ожоговом центре Читы скончался мужчина, который получил сильные ожоги при пожаре на чабанской стоянке в степи. Это возгорание случилось еще до страшных пожаров, в результате которых сотни людей потеряли свое имущество. В тот день из-за сильного ветра вспыхнули две чабанские стоянки, погибли 240 голов крупного рогатого скота, пострадал один человек, тот самый чабан. По информации краевого минздрава, его доставили в больницу бортом санавиации с ожогами 40 процентов тела. Врачи сделали все возможное, но спасти его не удалось. Чабан стал первой жертвой степных пожаров в Забайкалье.

В том же медучреждении продолжают оказывать помощь восьми пострадавшим из-за природных пожаров, произошедших в минувшие выходные. Люди, доставленные в краевой ожоговый центр из Борзинского, Ононского и Агинского районов 20 апреля, живы. Двое из них находятся в отделении реанимации, вчера их прооперировали. Другие шесть пациентов находятся в удовлетворительном состоянии в общих палатах. Побывавшая накануне в читинской больнице министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила высокое качество лечения пациентов ожогового центра.

Подготовила Юлия Гарднер, Чита