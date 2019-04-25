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25.04.2019 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии черный лесоруб отправился в колонию на 3,5 года

Текст: Юлия Гарднер

Суд вынес приговор жителю Баргузинского района Бурятии, которого обвинили в незаконной рубке лесных насаждений.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Как на Северном Кавказе борются с "черными" лесорубами

Установлено, что ранее судимый за тяжкое преступление мужчина вырубил десять жизнеспособных деревьев. Это произошло в июле прошлого года в Байкальском участковом лесничестве. Нанесенный лесному фонду ущерб превысил 170 тысяч рублей.

"Прибайкальским районным судом виновному путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору назначено три года шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщает прокуратура республики.

Ущерб осужденный добровольно возместил.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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