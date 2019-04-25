В Еврейской автономии полностью ликвидирована очередь на квартиры для ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Всем нуждающимся в улучшении жилищных условий предоставили субсидии на приобретение "метров" или же единовременные выплаты на строительство жилья.

Деньги для этого выделил федеральный бюджет. В этом году, к примеру, было предусмотрено более 4,4 миллиона рублей. Всего же с 2009 по 2019 год в казну Еврейской автономной области поступило 224,37 миллиона из общероссийского "кошелька".

- В этом году стоявшей в очереди последней вдове участника Великой Отечественной войны из Облученского района мы предоставили сертификат на сумму около 1,4 миллиона рублей на приобретение квартиры. Всего же за время действия указа главы государства жилищные условия в ЕАО улучшили 272 ветерана. Из них 270 получили субсидию, а остальные - единовременную выплату на строительство жилого дома, - рассказал губернатор региона Александр Левинталь.

Сейчас на территории области проживают 40 ветеранов. Помимо улучшения жилищных условий для них также предусмотрена помощь в размере ста тысяч рублей на проведение капитального ремонта жилья.

- Особое внимание мы уделяем медобслуживанию ветеранов войны. Ежегодно проводим диспансеризацию, - замечает председатель комитета соцзащиты населения Наталья Афанасьева.