В Приамурье снизилась численность сибирской косули

Численность сибирской косули в Амурской области снизилась по всему ареалу обитания. Сейчас в регионе живут немногим более 50 тысяч особей. Чтобы увеличить популяцию специалисты предлагают еще на год продлить запрет охоты на этих животных, сообщает Амурохотуправление.

Запрет действует в регионе с августа 2018 года. И "первые плоды" уже заметны. Косули стали вести себя спокойнее, меньше пугаются людей. Местные охотники хоть и не довольны требованиями, но не нарушают их. Правда не все. За год инспекторы охотнадзора изъяли у браконьеров 38 туш незаконно добытых "коз".

Сейчас срок ограничения подходит к концу и необходимо принять решение о дальнейших действиях. Эксперты уверены, что ни сокращение сроков охоты, ни ограничение количества выданных разрешений на отстрел проблему не решат. Действовать нужно так, как 1980-х годах, когда численность косули в Приамурье снизилась до 40 тысяч особей. Несколько лет полного запрета на охоту дали время на возобновление, и популяция выросла почти до 130 тысяч.

За продление запрета уже проголосовали большинство членов областной комиссии по сохранению биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий.