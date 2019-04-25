В России начали работать 12 новых центров трансплантологии

Девятилетний Миша Диренок из села Таранай, что на южной окраине Сахалина, приобрел известность не только в нашей стране: СМИ щедро показывали, как мальчика после успешно проведенной 2 февраля этого года пересадки сразу двух органов - печени и легких - выписали из Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

Миша страдал муковисцидозом - тяжелейшим системным заболеванием, которое поражает несколько органов: в первую очередь легкие. А еще печень, кишечник, поджелудочную железу. При поступлении состояние ребенка было катастрофическим. Он с трудом передвигался, весил всего 30 килограммов. В клинике находился вместе с мамой Светланой.

Врачи решали сложнейшую задачу: истощенному болезнью мальчику была необходима пересадка сразу легких и печени

Задача врачей была сложнейшая: истощенному болезнью мальчику была необходима пересадка сразу легких и печени. Таких сочетанных вмешательств во всем мире выполняется очень мало. А о подобных успешных пересадках детям этой возрастной группы в медицинской литературе не описано вовсе.

Команда специалистов центра имени Шумакова, руководимая главным трансплантологом России академиком Сергеем Готье, разработала план предстоящей операции, предусмотрев все ее нюансы.

Ждать самой операции пришлось почти полгода: не было подходящих донорских органов. И когда они, наконец, появились (от одного посмертного донора. - И.К.), бригада из девяти специалистов приступила к спасению Миши. Оно длилось 16 часов. Печень пересаживал заведующий отделением Артем Монахов. Легкие - академик Сергей Готье. Анестезиологией командовал профессор Виталий Попцов.

И вот Миша выписан из клиники. У мальчика, его мамы бодрое настроение. Все предписания им выданы. Важно, что проблем с лекарствами, которые в подобных ситуациях необходимы, не должно быть. Миша станет получать их бесплатно.

Все пути спасения при пересадке органов проходят через Москву? Многие, но не все. Столица - и это важно - утрачивает свою единственность в этой стремительно развивающейся области службы здоровья. Лишь за последние полтора года в России начали работать 12 новых центров трансплантологии. Успешно проводят пересадки в Ростове-на-Дону. Не надо спешить в Москву из Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани.

Но все же каждая подобная операция по-своему уникальна. И потому так важно, что для этой уникальности стали находиться и финансовые, а главное, кадровые возможности.

Между тем

На этой же неделе из НИИ скорой помощи имени Склифосовского выписался 55-летний электросварщик. Сюда "скорая" доставила его в тяжелейшем состоянии. Пациент, страдающий кардиомиопатией, не мог лежать, даже спал в сидячем состоянии. Ждать донора для проведения спасительной трансплантации сердца возможности не было. Спасать надо было срочно, срочно проводить экстренную имплантацию искусственного левого желудочка сердца. Такая методика нередко используется для лечения тяжелейших кардиологических заболеваний.

Успешно проводят пересадки в Ростове-на Дону. Не надо спешить в Москву из Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани. Но каждая подобная операция по-своему уникальна

Пациенту повезло: новая отечественная модификация искусственного левого желудочка была успешно имплантирована, легко уместилась в грудной клетке под сердцем. Состояние пациента нормализовалось. Потребуется ли в будущем пересадка сердца или можно будет обойтись без нее, пока сказать сложно.

- Имплантация искусственного левого желудочка, - комментирует профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова доктор медицинских наук Денис Андреев, - очень важное направление в лечении больных с терминальной стадией сердечной недостаточности. Такая имплантация позволяет продлить человеку жизнь до проведения пересадки сердца. Случается, что сама имплантация искусственного желудочка способствует восстановлению сердечной деятельности, и трансплантация пациенту не требуется.

Врачи решали сложнейшую задачу: истощенному болезнью мальчику была необходима пересадка сразу легких и печени

Успешно проводят пересадки в Ростове-на Дону. Не надо спешить в Москву из Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани. Но каждая подобная операция по-своему уникальна