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25.04.2019 19:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Тысяча и один сеанс

На Казанском кинофоруме показывают драмы, мюзиклы и ужастики об исламском мире
Текст: Олег Корякин
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
В столице Татарстана 24 апреля открылся XV Казанский международный фестиваль мусульманского кино (КМФК). Юбилейный форум собрал 55 конкурсных работ почти из тридцати стран и представил зрителям обширную параллельную программу.
Режиссер первого татарстанского ужастика "Водяная" Алексей Барыкин (справа) с дочкой Катей, сыгравшей одну из главных ролей. Фото: Олег Тихонов Режиссер первого татарстанского ужастика "Водяная" Алексей Барыкин (справа) с дочкой Катей, сыгравшей одну из главных ролей. Фото: Олег Тихонов
Режиссер первого татарстанского ужастика "Водяная" Алексей Барыкин (справа) с дочкой Катей, сыгравшей одну из главных ролей. Фото: Олег Тихонов

Открылся фестиваль премьерой внеконкурсной полнометражной ленты "Имам Абу Иса Мухаммад Термизий" (Узбекистан). Она повествует о судьбе выдающегося узбекского ученого, жившего в IX веке. Богослов обладал потрясающей памятью и знал наизусть тысячи хадисов (преданий о пророке Мухаммеде). Фильм во всех смыслах стал открытием - в Узбекистане снимают хорошее кино. По мнению программного директора фестиваля Сергея Анашкина, авторы опирались на советскую традицию фильмов о поэтах.

До сих пор на Западе исламский мир воспринимают как нечто патриархальное. И год от года казанский фестиваль данный стереотип ломает

- Религиозное кино - очень сложное, оно может иметь разные трактовки, и действительно качественных картин не так много, - отметил он.

Как предположил председатель отборочной комиссии КМФК киновед Сергей Лаврентьев, возможно, политические перемены в Узбекистане положительно сказались и на кинематографе.

Фото: Татьяна Хорошилова/РГ
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Что касается конкурсной программы, то она разворачивает перед зрителем удивительный калейдоскоп историй. До сих пор на Западе исламский мир воспринимают как нечто однородное и непременно патриархальное. И год от года казанский фестиваль данный стереотип ломает, показывая всю пестроту и сложность мира ислама.

Так, фильм Джамшида Махмуди "Рона, мать Азима" (Афганистан, Иран) помимо конкретной человеческой драмы открывает жизнь удивительного народа - хазарейцев. Это потомки воинов Чингисхана, обосновавшиеся в Средние века в Афганистане. Когда-то они были местной элитой, а теперь национальное и религиозное меньшинство. Хазарейцы - шииты по вероисповеданию, а в Афганистане преобладают сунниты. Так что многим из них пришлось искать прибежище в Иране.

Главный герой картины Азим - один из таких беженцев. Его матери необходима срочная пересадка почки, но по местным законам иранцы не могут быть донорами органов для иностранцев. Спасти женщину может только сам Азим, но у него серьезные медицинские противопоказания. В итоге ему предстоит сделать выбор между своей жизнью и жизнью матери.

На фестивале представлена и лента "Байгал" казанского режиссера Ильдара Ягафарова. В центре киноповествования - старый рыбак Галимзян, который пытается спасти от тюрьмы своего сына. Ситуация почти безвыходная, а потому герой надеется на чудо - священную рыбу Байгал. Согласно татарской легенде, тот, кто ее встретит, обретет счастье - вот такая вариация на тему "Сказки о рыбаке и рыбке". Главные роли в фильме сыграли татарстанец Ринат Галимов и известный российский актер Владимир Вдовиченков.

Сергей Анашкин уверен, что в номинации "Полнометражный фильм" найдется кино на любой вкус: и жесткая бескомпромиссная история о кризисе мужского сознания - "Глубокие реки" (режиссер - Владимир Битоков), и киргизский мюзикл - "Песнь древа" (Айбек Дайырбеков), и фантастическая история из Турции с отсылками к Тарковскому- "Зерно" (Семих Капланоглу), и вольная адаптация "Вишневого сада" Чехова из Азербайджана - "Гранатовый сад" (Ильгар Наджаф)".

Фото: kinopoisk.ru
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КМФМК затевался еще и для того, чтобы дать толчок местной киноиндустрии. Как следствие, с каждым фестивалем все шире выбор татарстанских картин. Они, конечно, находятся еще не в той весовой категории, чтобы соперничать с другими участниками. А потому их выделили в номинацию "Национальный конкурс". Из 15 представленных на ней работ обращает на себя внимание фильм "Водяная" казанского режиссера Алексея Барыкина. Это ужастик для детей, который уже прозвали татарским "Вием". Детям предстоит распутать мистическую детективную историю, а заодно познакомиться с чудищами татарского фольклора.

Картина примечательна еще и тем, что вышла в российский прокат, и в первые дни заняла седьмое место по сборам в кинотеатрах Татарстана, опередив высокобюджетные анимационные картины "Гурвинек. Волшебная игра" и "Норм и Несокрушимые".

Свою работу фестиваль завершит 30 апреля.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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