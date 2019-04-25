Уфимский филиал "Российской газеты" совместно с депутатами Госдумы РФ и Госсобрания Башкортостана реализовал масштабный видеопроект "Читаем Мустая Карима". Народные избранники прочли стихотворения и отрывки из пьесы поэта "Салават".

Акция приурочена к 100-летию народного поэта Башкирии, драматурга, философа, политического деятеля Мустая Карима. Он внес вклад в развитие не только башкирской, но и русской советской литературы. Символом дружбы народов по праву стало стихотворение "Не русский я, но россиянин".

Во время акции "Российской газеты" многие участники проекта признавались, что открыли для себя Мустая Карима с новой стороны

- Обращение к творчеству Мустафы Сафича, на наш взгляд, это лучший способ вспомнить его произведения, рассказать о нем подрастающему поколению, - рассказал директор уфимского филиала "РГ" Альфред Аглетдинов. - Здорово, что участники акции прочли не только знаменитые стихотворения, но и те, которые незаслуженно уходят на второй план современной жизни.

Мустай Карим известен общественности не только как литератор. Он был активным общественным и государственным деятелем. На протяжении трех десятков лет избирался депутатом, являлся заместителем Председателя Верховного Совета РСФСР. Для многих современных политиков Мустай Карим стал и учителем, и наставником, и примером.

- Я всегда задавал ему вопросы, связанные с историей развития и государственного управления Башкирии. Мне было интересно, как проходила перестройка в республике, - рассказывает участник проекта, депутат Госсобрания РБ Ильгам Галин. - Мустафа Сафич охотно делился фактами, потому что был не только свидетелем, но и непосредственным участником тех событий.

В акции "Российской газеты" участвовали десятки человек. Во время записи многие признавались, что открыли для себя Мустая Карима с новой стороны.

- Мне досадно, что раньше я не читал стихотворение "Был близок горизонт тогда", - поделился Рифат Шайхутдинов. - Это глубокое философское произведение, над которым можно думать не один год. Особенно впечатлили последние строки: "Гляжу задумчивее я// В могучих рек теченье// Постичь пытаясь бытия //И сущность, и значенье".

А депутат Госдумы РФ Михаил Бугера сразу заявил, что будет читать свое любимое.

- Я выбрал пролог к пьесе "Салават". Это не хрестоматийное произведение, неизвестное широкой публике. И это надо исправить, - отметил Михаил Бугера. - На правительственных заседаниях мы сидели с Мустафой Сафичем локоть к локтю. Он был очень рассудительным и харизматичным человеком, создавая вокруг себя атмосферу спокойствия и мира. Рядом с ним никто не гневался, не ругался, не выплескивал эмоции. Все вопросы решались конструктивно и по-деловому. Когда слышу его имя, то сразу на ум приходит слово "вечность".

Кстати

В повести "Долгое-долгое детство" Мустай Карим писал: "Здесь я узнал немудреную истину: пока живы - живут все люди, после смерти же только хорошие". В человеческих качествах башкирского поэта нам сомневаться не приходится.