В Перми ребенка грубо высадили из автобуса далеко от дома

Сегодня в Перми из автобуса маршрута № 60, следовавшего из центра в отдаленный район города, кондуктор высадил 9-летнюю школьницу, проездной билет которой считывающее оборудование посчитало недействительным. Из-за большого расстояния - более семи автобусных остановок - самостоятельно до дома девочка добраться не смогла.

- Моя дочь очень испугалась и замерзла, пока ожидала меня несколько часов на остановке, до которой она добралась с места высадки, - пояснила мама девочки Татьяна Душкина. - О происшествии мне сообщили некоторое время спустя ее одноклассницы. Как оказалось, ее проездной билет был действителен еще на пять поездок, мы в этом убедились, когда добирались до дома на другом автобусе. Я обратилась к перевозчику с претензией, но он отрицает свою вину.

В дальнейшем Татьяна намерена обратиться к уполномоченному по правам ребенка в Пермском крае за консультацией для обращения в суд с иском к транспортному предприятию.