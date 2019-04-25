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Проект: В регионах

Увести от старости

В Сибири власть и бизнес объединяют усилия для улучшения качества жизни людей
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 92(7850)
В Кузбассе совершенствуют систему оказания социальных услуг людям преклонного возраста. С благотворительным фондом "Старость в радость" заключено соглашение о реализации в регионе пилотного проекта по долговременному уходу, на внедрение которого уже выделено из средств госбюджета 48 миллионов рублей.
Пожилые люди могут оставаться дома, среди своих близких. Нужно только научить последних уходу, используя специальные современные технологии и методики. Фото: Департамент социальной защиты населения Кемеровской области Пожилые люди могут оставаться дома, среди своих близких. Нужно только научить последних уходу, используя специальные современные технологии и методики. Фото: Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Пожилые люди могут оставаться дома, среди своих близких. Нужно только научить последних уходу, используя специальные современные технологии и методики. Фото: Департамент социальной защиты населения Кемеровской области

Документ, регламентирующий этапы воплощения проекта в жизнь, подписан на I съезде социальных работников Сибири, который состоялся в Кемерове. В его работе приняли участие почти 800 специалистов из десяти субъектов СФО, семнадцати других регионов России и двенадцати стран ближнего и дальнего зарубежья.

Открывая состоявшийся в рамках съезда круглый стол "Государственно-частное партнерство - бизнес с социальным лицом", председатель правления московской ассоциации "Патронаж" Алексей Сабадаш отметил, что сфера качества жизни граждан - в числе основных приоритетов социально-экономической политики в России на ближайшие десятилетия. На национальные проекты, связанные с демографией, сейчас направлены главные усилия государства. По данным ООН, впервые в мире количество людей, которым свыше 65 лет, превысило число детей, чей возраст менее пяти лет. Население стремительно стареет. И финансовые обязательства государства по развитию социально-экономической сферы, которая является наиболее капиталоемкой и низкоприбыльной, постоянно растут. Это становится предпосылкой для развития ГЧП в социальной сфере, с консолидацией ресурсов, разделением финансовых рисков и затрат между сторонами.

В Кузбассе местный закон, определяющий основы ГЧП, приняли еще в 2009 году. И с тех пор регион в этом вопросе продвинулся намного дальше других. Если в Москве, по словам Алексея Сабадаша, до сих пор не заключено ни одного концессионного соглашения по стационарной помощи, то в Кузбассе этот шаг уже сделан, и принимаются меры по его практической реализации. К слову, именно уровень развития ГЧП - один из критериев оценки эффективности деятельности региональных властей по созданию благоприятных условий для предпринимательства.

Органы социальной защиты населения Кемеровской области широко взаимодействуют с институтами гражданского общества, общественными организациями, негосударственным сектором. Участвовавший в работе съезда полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло напомнил: человека не должно заботить, где он получает социальную услугу - в государственной, частной или общественной организации, его право - обратиться к тем, кто будет работать профессионально, с душой, с полной отдачей.

При этом увеличение продолжительности жизни - вызов, требующий от системы социальной защиты населения новых подходов, совершенствования подготовки кадров, их сбережения, профилактики профессионального выгорания.

- В Кузбассе, где есть свои традиции социальной защиты, очень хорошо понимают важность этого направления, недаром инициатива провести съезд, который, я думаю, даст старт подобным форумам в других федеральных округах, исходила именно от руководства региона, - отметила президент Союза социальных педагогов и социальных работников России Антонина Дашкина. - Правительство РФ сегодня финансирует программы долговременного ухода, предусматривающие справедливое распределение и персонифицированное оказание социальных услуг, благодаря чему пожилые люди могут оставаться дома, среди своих близких. Нужно только научить последних уходу, используя специальные современные технологии и методики.

Осваивать их в Кузбассе начали еще в начале 2000-х, когда в областном центре, благодаря Российско-Европейскому Фонду в поддержку социальных реформ, оборудовали социально-реабилитационную квартиру - площадку для предоставления услуг по долговременному уходу. Она расположена в одной из городских многоэтажек, оснащена 138 приспособлениями для реабилитации. Здесь широкие дверные проемы, нет порогов, и есть удобный съезд на лоджию. Словом, все наглядно демонстрирует (в частности, обучающимся уходу социальным работникам и родственникам пожилых людей), как практически любой человек с ограниченными возможностями здоровья, оставаясь в привычных условиях, может сохранять самостоятельность и независимость.

По словам начальника департамента соцзащиты населения Кемеровской области Елены Ворониной, людям, у которых только появился дефицит функций, очень важно вовремя помочь его компенсировать, не допустив прогрессирования недуга. А значит - создать все условия для обеспечения привычного ритма жизни. Например, тем, кто теряет способность выходить из дома, дать возможность выезжать оттуда на коляске, установив пандус.

Как сообщил руководитель проектного офиса по внедрению системы долговременного ухода, представитель фонда "Старость в радость" Александр Шкребело, cоциальные услуги в России сегодня фактически получают только полтора миллиона человек, хотя на самом деле этих людей должно быть больше, просто многие лежат дома, находясь на попечении родственников. В каждом регионе будут выявлять таких людей  -  система уже внедряется в двенадцати регионах России и за пять лет должна  охватить всю страну. Кузбасс успешно прошел отбор министерства труда и соцзащиты РФ, представив очень качественную "дорожную карту". В 2019 году, после подготовки нормативно-правовых документов, предстоит усовершенствовать стандарты и объемы оказания помощи, определить критерии нуждаемости и перечни социальных услуг. В 2020 году проект, предусматривающий тесное взаимодействие органов здравоохранения и соцзащиты, будет развернут на базе пилотных учреждений трех муниципалитетов региона, а в последующие два года - в целом по всему субъекту федерации. Основная нагрузка, конечно же, ляжет на социальную службу. На третьем году реализации программы предстоит охватить полностью всех получателей услуг, создать в каждом городском районе центр дневного пребывания, школу родственного ухода, дооснастить пункт проката технических средств реабилитации и так далее, чтобы получить в итоге снижение скорости ухудшения состояния людей.

Опыт внедрения уникальных практик на I съезде соцработников Сибири распространяли в режиме круглых столов и дискуссионных площадок, а также на заседаниях V конгресса соцработников стран СНГ и во время экскурсий по соцучреждениям Кемерова. А социальным службам десяти регионов СФО объединить усилия, более активно обмениваться наработками и продвигать новшества позволит Социальный альянс Сибири, решение, о создании которого также приняли на съезде.

Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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