Ученые рассказали, как выживает бактерия "смелый путешественник"

Микробиологи из Томска первыми в мире выделили из глубинных подземных вод бактерию Desulforudis audaxviator, что с латыни переводится как "смелый путешественник". Оказалось, что бактерия, живущая под землей в одиночестве, довольно часто делится, а также способна поглощать сахар и спирт.

Как отмечают специалисты Биологического института ТГУ, за уникальным микроорганизмом на протяжении последнего десятилетия "охотились" ученые нескольких стран. Такой интерес у специалистов бактерия-путешественник вызвала тем, что способна получать энергию в условиях полного отсутствия света и кислорода.

Эта особенность теоритически дает ей возможность выжить даже на четвертой от Солнца планете. О результатах работы томских ученых уже рассказал высокорейтинговый научный журнал ISME, входящий в издательскую группу Nature.

О существовании удивительной бактерии стало известно после того, как ученые из США обнаружили ее генетический след в пробах воды одного из золоторудных месторождений ЮАР. Забор проб проводился на глубине от 1,5 до 3 километров, где нет ни света, ни кислорода, дающих жизнь остальным организмам. Впрочем, утверждение о том, что без них невозможна никакая жизнь, были развеяны при открытии так называемых "черных курильщиков", гидротермальных океанических источников, вокруг которых образуются своеобразные "оазисы жизни".

Однако в отличие от бактерий, обитающих на дне океана, Desulforudis audaxviator живет под землей в полном одиночестве. Помимо ее ДНК, следов других микроорганизмов так глубоко обнаружено не было. При этом генетические следы подземного "путешественника" были найдены позже и на территории Финляндии, и в пробах, взятых в США. Вот только сам микроорганизм "поймать" не удавалось, предполагали даже, что бактерия делится лишь раз в тысячу лет.

Эту теорию опровергли российские же ученые, обнаружившие "одинокую" бактерию в водах подземного термального источника в Верхнекетском районе Томской области. Оказалось, что делится она раз в 28 часов. Кроме того, в лаборатории выяснилось, что "смелый путешественник" всеяден - он охотно поглощал разные "лакомства", предоставленные ему микробиологами, в частности сахар и спирт. Впрочем, лучше всего микроорганизм чувствовал себя на "диете".

В ходе исследований микробиологи определили за счет чего "путешественник" перемещается в пространстве: в этом ему помогают газовые вакуоли, действующие по принципу плавательного пузыря у рыб. Также ученые успели установить, что геном томской бактерии идентичен тому, что был обнаружен в Южной Африке. Это открытие чрезвычайно удивило специалистов.

- Так не должно быть, - подчеркивает заведующая кафедрой физиологии растений и биотехнологий БИ ТГУ Ольга Карначук. - Дело в том, что мутации присутствуют всегда. Даже когда одну и ту же бактерию культивируют в лаборатории, со временем появляются отличия в ДНК. В данном случае их нет. Почему - непонятно. Ответ на этот вопрос связан с какими-то фундаментальными основами существования живых клеток, которые пока не изучены, поэтому объяснение этого генетического сходства - дело будущего, то, над чем ученым еще предстоит работать.

Справка "РГ"

Название бактерии Desulforudis audaxviator происходит от цитаты на латыни из романа Жюля Верна "Путешествие к центру Земли". Профессор Лидденброк, главный герой научно-фантастического произведения, знакоми читателей с латинской надписью Descende, audax viator, et terrestre centrum attinges. Ее можно перевести как "Спустись, смелый путешественник, и достигни центра Земли".