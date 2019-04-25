Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "очередным юмористическим номером" решение США о введении санкций против главы республиканского правительства Муслима Хучиева и его жены. Об этом политик написал в соцсетях.

По мнению Кадырова, у Госдепа США, судя по всему, нет никаких иных проблем, требующих решения и труда. Политик иронично заметил, что в США полностью "изжиты" проблемы похищения детей, решена ситуация на границе с Мексикой, побеждено производство наркотиков в Афганистане, восстановлены мир и порядок в Ираке и Ливии.

Кадыров нисколько не удивлен решением запретить Хучиеву въезжать в страну. По его мнению, госдеп США питает ненависть к Чечне и ее руководству и подобным образом пытается взять реванш за неудачную попытку превратить республику в вечный очаг напряженности и источника разрушения целостности России.

- Информационная, политическая, экономическая атака Госдепа США на Чечню призвана сделать то, что не удалось при террористической атаке, - подчеркивает Кадыров, вспоминая о том, что среди лидеров террористов в Чечне были и граждане США, прошедшие подготовку западных спецслужб.

Кадыров подчеркнул, что волю и дух чеченского народа не удастся сломить подобным образом. Кроме того, он отметил, что Хучиев спокойно проживет и без визитов в Америку.

Напомним, Государственный департамент США запретил Муслиму Хучиеву и его супруге Сапият Шабазовой въезд на территорию страны, мотивировав свое решение обвинениями, к которым не было представлено никаких доказательств.