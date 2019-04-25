В Чечне появится уникальный храмовый комплекс с мечетью и церковью

На территории военной части Росгвардии в Чечне появится храмовый комплекс, который будет включать православный храм и мечеть. Капсулы перед началом строительства заложили в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Как сообщили в Северо-Кавказском округе войск национальной гвардии РФ, уникальный храмовый комплекс появится на территории 46-ой отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения.

- Впервые в истории войск реализуется проект по созданию храмового комплекса, включающего в себя православный храм и мечеть. Убежден, что будущий комплекс станет просветительским центром, объединяющим православие и ислам, способствующим духовно-нравственному воспитанию нынешних и подрастающих защитников Отечества, - заявил Золотов.

В центральной части между храмами, которые еще только предстоит построить, разместится камень с изречениями из Корана и Евангелия. Внешний облик православного храма будет выполнен в традициях владимирско-суздальской архитектуры. Мечеть будет построена в византийско-турецкой традиции. Храмы будут одинаковыми по пропорциям и размерам: площадью 12 на 16 метров и высотой 25 метров. Планируется, что единовременно каждый из них будет вмещать до 200 человек.