Питерский "Зенит" еще на шаг приблизился к завоеванию чемпионского титула. В матче 25-го тура "сине-бело-голубые" уверенно переиграли дома "Динамо" (2:0) и вновь оторвались от "Локомотива" на восемь очков. Отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун.

В концовке первой части сезона зенитовцы неожиданно проиграли в двух встречах подряд - тульскому "Арсеналу" (2:4) и "Рубину" (1:2). В результате "Краснодар" сократил отставание от лидера до одного очка, а главный тренер питерцев Сергей Семак признал: его команде нужно усиление.

Уже сейчас можно сказать, что все три новичка "сине-бело-голубых" внесли большой вклад в последние успехи клуба. Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Азмун - без этих футболистов уже невозможно себе представить нынешний "Зенит".

И все же лидером питерцев остается Артем Дзюба. На минувших выходных он прервал безголевую серию в Премьер-лиге, длившуюся 1129 минут. Капитан российской сборной дважды огорчил "Краснодар", а теперь открыл счет в игре с "Динамо". К слову, Дзюба забил 16-й победный мяч и делит по этому показателю десятое место в истории "Зенита".

- Сложный получился матч. У "Динамо" был один момент, когда Лунев нас спас. А в целом они вышли играть на ничью - восемь разрушителей, пять защитников, - отметил Дзюба. - До встречи с нами динамовцы показывали очень интересный футбол. Им просто не везло. Но сегодня они были настроены только на разрушение. Хорошо, что нам удалось забить. Кому посвятил гол? Старшему сыну, ему исполнилось шесть лет.

По словам Семака, его команде пришлось нелегко эмоционально и физически подготовиться к "Динамо" после яркой победы над "Краснодаром".

- Тяжелая игра. Впрочем, другой никто и не ждал. В первом тайме нам не хватало свежести, но мы контролировали ситуацию. После перерыва ребята прибавили. Могли забить больше двух мячей. Напряжение нарастает. И нам нужно собраться. В следующем матче нас ждут "Крылья Советов". Легко не будет, - считает Семак.

Победив "Динамо", зенитовцы вновь оторвались от "Локомотива" на восемь очков

Совсем другие задачи по сравнению с "Зенитом" решают динамовцы. Перед стартом сезона руководство клуба поставило перед Дмитрием Хохловым и его футболистами задачу попасть в еврокубки. Как с таким составом этой цели должны были добиваться "бело-голубые" - загадка. Как и загадка, что ждет команду в конце сезона.

"Динамо" все еще находится очень близко к зоне вылета. Календарь у команды не самый простой. Да и конкуренты не дремлют и стараются набирать очки.

- Не сказал бы, что сегодня получилось два разных тайма. "Зенит" делает много подач с фланга. Мы об этом, разумеется, знали. Но после одного из таких навесов нам забили. После первого гола ребята эмоционально подсели. А соперник, наоборот, воодушевился.

Пожалуй, единственным конкурентом "Зенита" в битве за "золото" является действующий победитель Премьер-лиги "Локомотив". Команда Юрия Семина на удивление стабильно выступает в гостях: в последних четырех матчах на выезде одержано четыре победы. Последняя из них пришлась на выезд в Ростов, где в этом сезоне проигрывали "Зенит", "Спартак".

К потере очков был близок и "Локомотив". Но, справедливости ради, москвичи выглядели в этой встрече лучше хозяев. "Ростов", потеряв из-за травм Сергея Паршивлюка и Романа Еременко, хоть и бился с одним из лидеров чемпионата, но в концовке матча физически подсел. И гости этим воспользовались, забив решающий гол на 83-й минуте. Как итог - 2:1 в пользу "железнодорожников".

- Считаю ли я, что "Ростов" в основном играет от обороны? У каждой команды есть свой стиль. Многое зависит от подбора футболистов, - уверен Семин. - "Ростов" - крепкий клуб, совсем недавно блестяще победивший "Спартак". Возможно, нам было проще сегодня за счет быстрого гола, после которого у нас были еще моменты. И, наверное, второй фактор - то, что никого не устраивала ничья. Обе команды пытались атаковать большими силами.

Благодаря осечке "Краснодара", не сумевшего переиграть в гостях "Ахмат" (1:1), "Локомотив" закрепился на второй строчке. В активе команды Юрия Семина 46 очков. Далее идут ЦСКА (44 очка) и краснодарцы (43).

Очень важную победу одержали армейцы. В предыдущих двух домашних матчах "красно-синие" набрали лишь одно очко. Причем в обеих встречах ЦСКА вел, но умудрялся растерять преимущество. С махачкалинцами команда Виктора Гончаренко избежала тех ошибок и благодаря голам Яки Бийола и Арнора Сигурдссона одолела гостей - 2:0.

- Ребята должны набираться опыта. Мы держали в голове предыдущие два домашних поединка, в которых играли очень открыто, думали только об атаке и теряли концентрацию. Сегодня мы победили скромно, но со вкусом, - сказал Гончаренко.

В следующем туре армейцам предстоит одна из ключевых встреч сезона - в гостях с "Краснодаром". В целом "красно-синих" в этом матче устроит и ничья. Но, по словам Гончаренко, его футболисты настроены только на победу.

- Мы довольны тем, как идем в таблице. Команда продолжает бороться за самые высокие места, за попадание в зону Лиги чемпионов. Если посмотреть на наши результаты, мы лучше играем с сильными соперниками. ЦСКА не будет думать о ничьей, ребята хотят набирать три очка в каждом матче, - подчеркнул рулевой армейцев.

Согласен со своим тренером один из лидеров "красно-синих" Никола Влашич. Отметим, что хорват набрал четыре очка (1+3) в последних пяти матчах в Премьер-лиге.

- Сегодня было очень важно победить, чтобы вернуть уверенность в себе, - рассказал Влашич. - Хорошо, что обогнали "Краснодар", но впереди еще "Локомотив". Нам надо непременно взять три очка в следующем туре. Да, "Краснодар" - очень серьезная команда. Я вообще считаю их самым сложным соперником для нас в этом сезоне. Но мы любим вызовы и матчи против сильных клубов.

Добавим, что в четверг в рамках 25-го тура состоялось еще три матча: "Енисей" - "Оренбург", "Крылья Советов" - "Урал" и "Арсенал" - "Спартак". Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.