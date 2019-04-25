Мариинка начала продавать билеты в театральных кассах Петербурга

Мариинский театр и дирекция театрально-зрелищных касс (ДТЗК) Петербурга после 16 лет разрыва отношений возобновили сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба ДТЗК, в кассах будут продаваться спектакли на все четыре сцены Мариинского театра.

Разрыв отношений между театром и кассами произошел в 2003-м году, когда Мариинский театр перестал распространять билеты через эту площадку.

Ситуация тогда получилась острой. Системы электронной продажи билетов только апробировались, и ДТЗК стала первой структурой, которая стала реализовывать билеты в Мариинский театр в онлайн-режиме.

В условиях теснейшего сотрудничества и возник конфликт. Так, театр настаивал на том, чтобы распространять билеты на безвозвратной основе, в кассах возражали, что на некоторые спектакли билеты все же остаются нераспроданными, и возникает вопрос, кто будет покрывать убытки.

С другой стороны, действовавшая в 2003-м году система продажи билетов, была несовершенной, и ею часто пользовались спекулянты, это обстоятельство часто ставили кассам в упрек.

Спустя много лет у Мариинского театра появился собственный сервис по продаже билетов, модернизировались и электронные мощности ДТЗК.

И после многолетнего молчания стороны решили возобновить отношения. Начало сотрудничества совпало с фестивалем "Звезды белых ночей", который стартует в Петербурге 22 мая.