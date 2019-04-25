Петербургские активисты отправили в переработку 20 тонн крышечек

Многодетная мама Мария Бутузова, конечно, не планировала связать свою жизнь со сбором пластиковых крышечек. Просто была в отпуске по уходу за третьей дочкой, просто однажды услышала об акции по сбору крышечек для дальнейшей переработки, просто поставила у себя в подъезде коробку для этого… А теперь она координирует проект "Крышечки доброты" по всему Санкт-Петербургу.

Емкости для сбора с лозунгом "Крышечки доброты" видели многие петербуржцы - чаще всего они стоят в холлах детских садов, школ, домов культуры. За месяц со всего города собирается около полутора тонн крышечек. Волонтеры сдают их в переработку, а вырученные деньги направляют на помощь больным детям.

"Двойка" - благотворительность, "пятерка" - саженцы

Вначале соседи Марии не очень активно откликнулись на призыв собирать крышечки, но она стала организовывать точки в школах и детских садах - и процесс пошел. Хранить все это приходилось дома, на балконе. Семья относилась с пониманием, но десятки мешков для строительного мусора, доверху заполненных крышечками, мягко говоря, создавали неудобства. А объемы были именно такими. Дело в том, что для сдачи сырья переработчику нужно набрать как минимум полтонны.В одном мешке примерно десять килограммов, то есть партия - полсотни мешков. В обычной двушке на Гражданском проспекте. В общем, со временем Мария сняла комнатушку по соседству - специально под склад. Сейчас сюда свозят крышечки со всех петербургских точек сбора.

- Принимаем крышечки двух видов - с маркировкой "2" и "5". "Двойка" - это полиэтилен высокой плотности, "пятерка" - полипропилен. У них разные свойства и разные возможности для переработки, - рассказывает Мария. - Чаще всего крышечки от пищевых продуктов - это "двойка", от бытовой химии- "пятерка". Возле пунктов сбора есть плакаты, где все тонкости подробно расписаны. Но стоит только начать, и вы быстро сможете различать их на глаз. Средства, вырученные от сдачи "двойки", идут на благотворительность. На деньги, полученные за "пятерку", мы закупаем саженцы и отдаем их участникам акции. Для воспитанников детсадов и школ, где в основном расположены наши точки, это прекрасный стимул: они собрали крышечки, а взамен получили елочку или цветы, которыми могут украсить территорию.

Сейчас в Петербурге около четырехсот точек сбора "Крышечек доброты" и каждую неделю открываются новые. Координируют работу двенадцать кураторов. В большинстве своем это мамы в декрете. Все они искренне увлечены проектом, хотя каждая признает, что волонтерство отнимает слишком много времени и сил. Пока мы разговариваем с Марией, у нее то и дело звонит телефон - люди спрашивают, когда можно привезти очередную партию крышечек.

Экономика проекта

- Из наших крышечек, как правило, делают ящики. Если крышечки рассортированы по цветам, получаются разноцветные ящики. Из смеси - только черные, что, конечно, ценится меньше, - рассказывает Мария. - Для нас ценно то, что производитель, с которым мы имеем дело, занимается рециклингом: когда ящики ломаются, их снова берут в переработку, и так раз за разом. То есть крышечки получают не только вторую, но третью, пятую, десятую жизнь. А могли бы лежать на свалке. С учетом того, что за два года существования проекта мы собрали около 20 тонн, эта мысль впечатляет.

Экономика проекта проста. Поскольку все работают на волонтерских началах, а крышечки переработчик вывозит со склада бесплатно, тратиться приходится только на самое необходимое. Аренда помещения под склад - шесть тысяч рублей плюс кое-что на закупку мешков и прочие мелочи. Вся остальная выручка от сдачи крышечек идет на помощь маленькому подопечному благотворительного фонда "Солнце". Каждый месяц деньги собираются для нового ребенка. Сумма небольшая - около 50 тысяч рублей, но этого хватает, чтобы решить проблему, с которой измученная долгой борьбой с болезнью семья не может справиться самостоятельно.

Правда, чтобы получить эти деньги, недостаточно просто собрать крышечки и отвезти их на предприятие, занимающееся переработкой. Их нужно вымыть и рассортировать по маркировке и цветам. Тогда закупочная цена возрастет в разы: в зависимости от качества сырья килограмм крышечек может стоить от пяти до пятидесяти рублей.

Самостоятельно перебрать полторы тысячи тонн крышечек активистам проекта не под силу, поэтому каждый раз они через соцсети объявляют набор волонтеров для помощи в сортировке. Люди откликаются. Куратор Московского района Ирина Реброва с теплотой вспоминает, как однажды к ней на сортировку приехали мама с пятилетней дочкой с "Удельной" - прогуляли детский сад и совершили путешествие через весь город специально, чтобы поучаствовать в хорошем деле.

Не выбрасывайте крышечку!

Комната, где идет сортировка, заставлена мешками, полными крышечек. В одном - только желтые, в другом - все оттенки зеленого, в третьем - сине-голубые. На столе - гора цветной разнокалиберной смеси. Волонтеры быстро раскидывают крышечки по разным емкостям: отдельно каждый цвет и в пятилитровую пластиковую бутыль с обрезанным горлом - грязные. Со стороны все выглядит весело и красочно. Я присоединяюсь, дело вроде бы нехитрое. От молока - белая, от минералки - голубая, от колы - красная…

- Стоп! Эту не сюда, она грязная.

- Почему же грязная? Чистая…

- Видите, на внутренней стороне след от капли колы. Кажется ерундой, но нескольких таких крышечек достаточно для того, чтобы застопорить работу механизма на предприятии по переработке. Поэтому пока бросаем к грязным, потом будем мыть.

Чистота сырья - это, пожалуй, самая большая проблема. Немного поработав на сортировке, я понимаю, что в бутыль с грязными крышечками отправляется чуть ли не каждая третья. Выбросить их у волонтеров рука не поднимается. Чаще всего девушки уносят грязные крышечки домой, где моют их, сушат и тогда уже разбирают по цветам. Это, конечно, не дело, признают волонтеры.

- Когда мы поняли, что мытье и сортировка превращаются в бесконечный процесс, решили пойти по другому пути: стараться наладить правильный прием сырья непосредственно на точках сбора, - говорит Мария Бутузова. - Мы обучаем правилам сбора, обеспечиваем плакатами с информацией о правилах приема крышечек, а люди, ставящие в своем учреждении емкость для сбора крышечек, берут на себя ответственность доводить сырье до качества, необходимого производителю. Собственно, правил два: чистота и деление по маркировке. Научиться их соблюдать несложно, но некачественное сырье все равно нередко сдают, особенно те, кто недавно присоединился к "Крышечкам доброты". У нас ведь не только экологический проект, но и благотворительный. Хотите сделать вклад в благотворительность - потратьте, пожалуйста, некоторое количество сил и времени. Не перекладывайте все на нас.

К сортировке отходов россияне уже морально готовы, резюмируют волонтеры "Крышечек доброты". Теперь нужно сделать следующий шаг: осознать, что для того, чтобы мусор стал ценным вторсырьем, нужно его правильно подготовить к переработке.

- Постепенно меняется сознание. Открутил крышечку - а бутылку куда девать? Она ведь тоже может быть вторсырьем. И бумага, и металл…Так шаг за шагом люди приходят к полной сортировке мусора, - говорит куратор Василеостровского и Центрального районов Светлана Нечаева.- А начать можно с малого. Это ведь так легко - просто не выбросить крышечку.

Прямая речь

Мария Бутузова, координатор проекта "Крышечки доброты":

- По образованию я физиолог, валеолог и нутрициолог. Казалось бы, при чем здесь крышечки? Но на самом деле все взаимосвязано. Физиология - это наука о том, как устроен человек. Валеология - наука о здоровье. Нутрициология -о питании. Но все эти составляющие не могут обеспечить хорошую жизнедеятельность без такой важной вещи, как окружающая среда - без чистой воды, чистого воздуха. Однако экологическая ситуация сейчас сильно ухудшается. Мы губим свою планету, не замечая этого, не задумываясь о том, что здоровье окружающей среды - это наше здоровье. Об экологии мы должны думать здесь и сейчас, если нас заботит будущее наших детей. Меня как мать трех дочерей заботит. Хочется сделать хотя бы маленький вклад в сохранение окружающей среды. Я что-то попыталась изменить, уменьшив количество пластика на свалках. Возможно, глядя на меня, другие люди тоже захотят меняться.

Тем временем

Благодаря "Крышечкам доброты" уже удалось помочь десяти детям: им оплатили операции, курсы реабилитации, покупку инвалидных кресел и необходимых устройств.

Сейчас проект собирает деньги для десятилетней Оли. У нее ДЦП, но, несмотря на диагноз, это жизнерадостный и смышленый ребенок. Она учится в первом классе по общеобразовательной программе, демонстрирует математические способности, занимается в музыкальной школе и во всем старается догнать здоровых сверстников. Спастика в ногах мешает девочке удерживать равновесие и делает практически невозможным передвижение вне помещения. Оле необходима операция, после которой она сможет стоять и ходить.