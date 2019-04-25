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25.04.2019 20:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вся банда села

СК завершил расследование против лидеров преступной группировки
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
Стало известно, что следственные органы СКР по Республике Коми объявили про завершение расследования большого уголовного дела. Фигурантами его стали лидеры и участники так называемого преступного сообщества "Пичугина".

На счету банды, как рассказали в СКР, многочисленные тяжкие и особо тяжкие преступления как на территории Коми, так и в Архангельской области.

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Всего фигурантов 21 человек. Все обвиняемые под стражей, включая лидеров преступного сообщества - Юрия Пичугина, Виктора Карпова, Хадиса Азизова и Сергея Вануйто. Уголовные статьи у них самые страшные - организация преступного сообщества и участие в нем, создание устойчивой вооруженной группы (банды) и участие в ней, шесть убийств организованной группой, похищение человека и другие преступления.

По версии следствия, в 1992-1994 годах Юрий Пичугин, будучи так называемым "вором в законе", создал в Коми банду, куда вошли разные люди - от ранее судимых, спортсменов до проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Участники преступного сообщества были очень хорошо вооружены: пистолеты, пистолет-пулемет, автоматы, глушители. Деятельность преступного сообщества смогли пресечь в феврале 2017 года.

Расследование проходило в 20 регионах. Сбор доказательств оказался трудным, так как банду многие в регионе боялись, зная ее жестокость. Только свидетелей по делу - 680 человек. Обвиняемые знакомятся с делом. Трое из них заключили соглашения о сотрудничестве. По ним материалы выделены в отдельное производство.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми СЗФО Архангельская область
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