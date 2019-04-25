В Архангельске выбрали лучшие книги года

Новости

Омская школьница в рубашке сбежала от врачей, испугавшись операции 12:58
СМИ: программное обеспечение упавшего F-35A могло быть взломано 12:54
Посол РФ в Австрии: Европа не воспринимает ЕАЭС как полноправного партнера 12:53
В Волжском на первомайское шествие выведут слонов 12:50
В минобороны Китая назвали отношения с РФ лучшими "среди больших государств" 12:50
Ким Чен Ын подарил Путину меч, "олицетворяющий силу" 12:45
Россия и Беларусь 25 апреля обсудят качество российской нефти 12:44
Три модели электромобиля разработаны учеными Беларуси 12:42
Рада приняла закон о тотальной украинизации 12:38
Рабочие курили на лесах, установленных на Нотр-Дам 12:32
Военные передали жителям карельской деревни переправу через реку Кемь 12:27
Авиапассажир в Мурманске "заминировал" самолет 12:16
СК проверит обстоятельства смерти несовершеннолетней в московском метро 12:14
Тигров Павлика и Елену из Приморья выпустят на волю 12:10
Уралец зарезал друга на почве спора о том, что от ножа не защититься 12:08
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве 12:06
Челябинец получил срок за расправу над пятиклассником 12:05
Новый кроссовер Skoda представят в июне 12:05
Видео: 12-летний фигурист Белявский исполнил прыжок в пять оборотов 12:00
В Тюмени экстренно сел следовавший в Москву самолет 11:59
Петербургский художник населил город динозаврами и киборгами 11:57
В Перми ребенка грубо высадили из автобуса далеко от дома 11:54
В Приамурье снизилась численность сибирской косули 11:39
Рацион древних индейцев признали смертельно опасным 11:29
Kia Soul: что показал первый тест-драйв нового кроссовера 11:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
Задайте вопрос заместителю гендиректора "Мосводоканала"
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
25.04.2019 12:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Архангельске выбрали лучшие книги года

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)
В столице Поморья состоялась церемония награждения лауреатов и номинантов XVII конкурса Архангельской области "Книга года". Организаторы конкурса - Архангельская областная библиотека имени Добролюбова и правительство Поморья. Конкурс проводится при поддержке "Российской газеты".
Фото: Пресс-служба Архангельской областной библиотеки имени Добролюбова Фото: Пресс-служба Архангельской областной библиотеки имени Добролюбова
Фото: Пресс-служба Архангельской областной библиотеки имени Добролюбова

17 лет в стенах Добролюбовки собирается независимая комиссия, в состав которой входят историки, журналисты, писатели, художники: лучшие издания года они выбирают голосованием.

Фото: Павел Кононов
Поморье и Петербург вместе отметят столетие Федора Абрамова

По словам директора библиотеки Ольги Степиной, в конкурсе участвуют все книги, поступающие в Добролюбовку в качестве обязательного экземпляра - это мотивирует издателей и авторов передавать свои произведения в библиотеку. Ведь именно здесь они становятся общественным достоянием:

- Интерес к конкурсу не падает. Да, на протяжении ряда лет мы отмечаем уменьшение количества новых названий книг, которые выходят в области, но при этом качество изданий растет, и задача нашего конкурса по-прежнему актуальна - выбрать действительно лучшие книги, - сказала директор.

В этом году одну из главных наград конкурса - в номинации "Лучшая книга о Русском Севере" - получила художник-реставратор Галина Григорьева за издание "Головные уборы Русского Севера".

Среди победителей - художник Алексей Григорьев, оформивший иллюстрации к "Детству в Соломбале". О переиздании всемирно известной повести писателя Евгения Коковина "РГ" уже рассказала - она стала первой книгой в проекте администрации Архангельска "Поморская библиотека". Работа над ней объединила творческие династии Архангельска. Так, "Детство" помог подготовить к печати сын Евгения Коковина - Владислав:

- А открывает книгу портрет моего отца, написанный Семеном Григорьевым - отцом сегодняшнего художника-лауреата, - сообщил "РГ" Владислав Коковин.

Отметим также, что недавно глава Архангельска Игорь Годзиш передал экземпляры "Детства в Соломбале" в дар Старорусской библиотеке имени Достоевского в рамках акции "Российской газеты" "Городу Достоевского - книга в подарок".

Фото: Марина Ледяева/РГ
В Верколе откроется дом "последнего старика деревни"

В числе самых ожидаемых лауреатов конкурса есть еще один герой публикаций "РГ" - директор Архангельского литературный музея Борис Егоров, издавший "Калевалу". "Российская газета" уже рассказывала о том, что карело-финский эпос вышел в Архангельске на русском, финском и ненецком языках, причем на ненецкий его перевел известный поэт Василий Ледков. Отметим, что Борис Егоров работал над своим изданием почти 20 лет.

В номинации "Книга для всей семьи" победила детская повесть архангельского писателя, журналиста Виктора Толкачева "Девочка на острове", а также книга "Хиза и Брамбуляка" художника Дмитрия Трубина.

Специальный диплом конкурса "Выбор читателя", а также призы от "Российской газеты" получила Елена Корницкая за книгу "Сказы недосказанные": она посвящена выдающейся исследовательнице "Русского Севера" Ксении Гемп.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подготовить план предоставления жилья погорельцам
Ким Чен Ын назвал Россию дружественным великим соседом
Рада приняла закон о тотальной украинизации
Чартерные перелеты в Египет могут возобновиться к октябрю
Видео: 12-летний фигурист Белявский исполнил прыжок в пять оборотов