В Архангельске выбрали лучшие книги года

В столице Поморья состоялась церемония награждения лауреатов и номинантов XVII конкурса Архангельской области "Книга года". Организаторы конкурса - Архангельская областная библиотека имени Добролюбова и правительство Поморья. Конкурс проводится при поддержке "Российской газеты".

17 лет в стенах Добролюбовки собирается независимая комиссия, в состав которой входят историки, журналисты, писатели, художники: лучшие издания года они выбирают голосованием.

По словам директора библиотеки Ольги Степиной, в конкурсе участвуют все книги, поступающие в Добролюбовку в качестве обязательного экземпляра - это мотивирует издателей и авторов передавать свои произведения в библиотеку. Ведь именно здесь они становятся общественным достоянием:

- Интерес к конкурсу не падает. Да, на протяжении ряда лет мы отмечаем уменьшение количества новых названий книг, которые выходят в области, но при этом качество изданий растет, и задача нашего конкурса по-прежнему актуальна - выбрать действительно лучшие книги, - сказала директор.

В этом году одну из главных наград конкурса - в номинации "Лучшая книга о Русском Севере" - получила художник-реставратор Галина Григорьева за издание "Головные уборы Русского Севера".

Среди победителей - художник Алексей Григорьев, оформивший иллюстрации к "Детству в Соломбале". О переиздании всемирно известной повести писателя Евгения Коковина "РГ" уже рассказала - она стала первой книгой в проекте администрации Архангельска "Поморская библиотека". Работа над ней объединила творческие династии Архангельска. Так, "Детство" помог подготовить к печати сын Евгения Коковина - Владислав:

- А открывает книгу портрет моего отца, написанный Семеном Григорьевым - отцом сегодняшнего художника-лауреата, - сообщил "РГ" Владислав Коковин.

Отметим также, что недавно глава Архангельска Игорь Годзиш передал экземпляры "Детства в Соломбале" в дар Старорусской библиотеке имени Достоевского в рамках акции "Российской газеты" "Городу Достоевского - книга в подарок".

В числе самых ожидаемых лауреатов конкурса есть еще один герой публикаций "РГ" - директор Архангельского литературный музея Борис Егоров, издавший "Калевалу". "Российская газета" уже рассказывала о том, что карело-финский эпос вышел в Архангельске на русском, финском и ненецком языках, причем на ненецкий его перевел известный поэт Василий Ледков. Отметим, что Борис Егоров работал над своим изданием почти 20 лет.

В номинации "Книга для всей семьи" победила детская повесть архангельского писателя, журналиста Виктора Толкачева "Девочка на острове", а также книга "Хиза и Брамбуляка" художника Дмитрия Трубина.

Специальный диплом конкурса "Выбор читателя", а также призы от "Российской газеты" получила Елена Корницкая за книгу "Сказы недосказанные": она посвящена выдающейся исследовательнице "Русского Севера" Ксении Гемп.