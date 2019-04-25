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25.04.2019 11:26
Проект: В регионах

Адыгея представила в Турции инвестиционный потенциал региона

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Делегация Адыгеи под руководством главы РА Мурата Кумпилова в рамках официального визита в Турцию представила деловому сообществу инвестиционный и экономический потенциал республики.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Презентация прошла в рамках бизнес-форума в Промышленной палате Анкары. Был показан презентационный фильм об Адыгее, который дал участникам форума общее представление о регионе, познакомил с его богатым историко-культурным наследием, современными достижениями, уникальными природными и рекреационными возможностями.

Фото: Алексей Гусев
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Специально для визита в Турцию также были выпущены книги и буклеты о различных сферах деятельности региона. Свои презентации подготовили и отраслевые министерства, предприятия республики. Представлены инвестиционные предложения, которые могли бы заинтересовать потенциальных бизнес-партнеров.

Приветствуя участников форума, глава Адыгеи отметил усилия президентов России и Турции по укреплению отношений стран во всех направлениях. По мнению Мурата Кумпилова, за решениями на политическом уровне должны последовать аналогичные позитивные шаги и в экономической сфере.

"При этом Адыгея имеет широкие возможности для привлечения инвестиций в экономику. В числе основных преимуществ республики - географическое положение, богатые рекреационные ресурсы, хорошая инфраструктура и, конечно, стабильная общественно-политическая ситуация", - подчеркнул глава республики.

Об устойчивой инвестиционной политике в регионе свидетельствует и рост позиций Адыгеи в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, а также присутствие в республике крупных компаний. Так, фирма ИКЕА реализует в Адыгее свой крупнейший проект. Госкорпорация "Росатом" строит в республике самую мощную в стране ветроэлектростанцию. Всего по итогам 2018 года объем инвестиций в регион составил более 500 млн долларов США, рост - 142,5 % к 2017 году. По этому показателю Адыгея заняла первое место в России.

Как подчеркнул Мурат Кумпилов, Адыгея открыта для конструктивного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Республика постоянно стремится к расширению международных экономических связей. Партнерами предприятий и организаций Адыгеи во внешней торговле являются более 30 стран мира, в их числе - и Турецкая Республика.

В ходе бизнес-форума было обращено внимание на индустриальные парки, которые способствуют работе инвесторов. Опыт их создания перенимался в том числе и в Турции.

Уже действует Теучежский индустриальный парк. Планируется создание таких парков в Тахтамукайском, Майкопском, Кошехабльском районах и городе Майкопе. В регионе развивается лесопереработка. На предприятиях внедряются международные стандарты качества. Редукторы для различных отраслей и манипуляторы, производимые в Адыгее, известны по всей России и поставляются за рубеж. Спросом пользуется подъемно-транспортное оборудование, гофропродукция из картона и бумаги, товары бытовой химии.

Традиционно большим потенциалом обладает агропромышленный комплекс. Адыгея стабильно находится в первой десятке в РФ по урожайности зерновых. В регионе активно развивается садоводство, овощеводство, строятся теплицы.

Фото: Алексей Гусев
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Бизнесмены Турции заинтересовались и гастрономическим брендом республики - адыгейским сыром. Визитными карточками региона также являются адыгейская соль, адыгейский чай - самый северный в мире. Качеством своей продукции славятся предприятия, выпускающие кисломолочные продукты, подсолнечное масло и минеральную воду, детское питание и соки.

Предприниматели Адыгеи и Турции также выразили заинтересованность в расширении деловых связей. При этом предприятия нашей республики и турецкие бизнесмены в формате B2B обсуждали возможные проекты, интересовались рыночной конъюнктурой, выразили готовность продолжить переговоры.

Еще одно перспективное для обеих сторон направление - туризм. Отличные рекреационные ресурсы Адыгеи и опыт турецких компаний могут стать хорошей основой для развития новых туристических продуктов.

"Думаю, у нас много точек соприкосновения для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества. Со своей стороны мы будем способствовать запуску новых совместных проектов в различных отраслях экономики", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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