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25.04.2019 17:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани рассекретили крупную нарколабораторию

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани сотрудниками ФСБ была раскрыта деятельность крупной лаборатории по производству синтетических наркотиков в промышленных масштабах. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства региона.

Фото: iStock
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- Установлено, что житель Краснодарского края, используя поддельные документы, приобретал химические реактивы и лабораторное оборудование, оборот которых на территории России не ограничен, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Кубани. - В дальнейшем, используя это оснащение, злоумышленник в частном домовладении организовал производство синтетических наркотических средств в промышленных масштабах.

По данным краевого управления ФСБ, во время обыска в доме у мужчины, в гараже, обнаружили лабораторию. Там же нашли четыре килограмма психотропного средства N-метилэфедрон и 20 литров мефедрона в жидком состоянии, который находился на завершающей стадии синтеза. Оперативники изъяли промышленное оборудование и почти полтонны различных химических реактивов, использовавшихся для выпуска наркотиков.

Мужчина, организовавший подпольную фабрику, рассказал, что наркотики сбывались в нескольких регионах России через интернет-магазин. В разные уголки страны психотропные вещества доставлялись с помощью обычных транспортных компаний.

Сейчас следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств". Оперативники устанавливают лиц, причастных к работе наркодельцов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с наркотиками
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