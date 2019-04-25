Группа "Любэ" выпустила клип про Крымский мост

В интернете опубликован видеоклип песни "По мосту" группы "Любэ". Песню на музыку Игоря Матвиенко и слова Александра Шаганова сняла "Продюсерская компания Николая Расторгуева".

По сценарию на черноморское побережье России солист "Любэ" Николай Расторгуев приезжает вместе с другими участниками группы - клавишником и баянистом Виталием Локтевым, барабанщиком Александром Ерохиным и бэк-вокалистом Алексеем Кантуром. А солистки группы "Фабрика", также снявшиеся в клипе, звучат бэк-вокалом.

По пути в Крым герои клипа на автомобиле едут через Керченский пролив: с коптера сняты потрясающие панорамы с мостом и его окрестностями.

- Съемки проводились на ключевом и наиболее красивом участке автодороги - фарватерном, где потоки машин проезжают под сводами арки, - рассказали "РГ" в инфоцентре "Крымский мост".

- Крымский мост - сооружение грандиозное, - поделился впечатлениями, полученными во время съемок, Николай Расторгуев. - Я никогда в жизни не думал, что это возможно. Говорили, что подобным проектам чуть ли не сто с лишним лет. Они просто никак не могли осуществиться. И теперь в наше время Россия все таки это сделала. Здорово. Я мечтал посмотреть на него, почувствовать, что это такое. Очень впечатляет. Советую, у кого есть возможность, проехать по этому мосту. Еще в советские времена мы часто ездили на гастроли в Крым. Это одно из лучших мест в стране. Побережье, горы, солнце - красота невероятная. Мы приезжаем сюда с удовольствием и, если позволяет время, совмещаем концерты и небольшой отдых.

Как рассказала солистка группы "Фабрика" Александра Савельева, огромная съемочная группа клипа буквально зарядилась от живописных мест и морского воздуха.

- Когда проезжаешь по арке, то понимаешь, что это что-то масштабное, - говорит Александра. - Это огромный труд, и за него низкий поклон строителям. Они делают очень важное и нужное дело.

В преддверии нового курортного сезона у колоритного и яркого клипа, снятого на Крымском мосту и побережье Черного моря, есть все шансы стать главным хитом лета.