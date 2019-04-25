Международный научный форум собрал сотни ученых и студентов

В Астраханском государственном архитектурно-строительном университете прошел VIII международный научный форум молодых ученых, инноваторов, студентов и школьников. Его девиз "Потенциал интеллектуально одаренной молодежи - развитию науки и образования", а главная тема обсуждения "зеленое", или экологическое, строительство.

Форум собрал более 800 гостей из разных городов России, а также из Узбекистана, Казахстана, Армении, Испании, Гвинеи-Бисау. Это специалисты муниципальных органов управления образования, строительства, экономики, ученые, преподаватели, аспиранты, студенты вузов и ссузов, школьники. Как показал первый день форума, молодых ученых волнуют одни и те же проблемы. В частности, как снизить негативное воздействие человека на природу. Это касается практически всех сфер - от обращения с отходами до строительства и способов получения энергии. В числе вариантов минимизации вреда - "зеленое", или экологическое, строительство. Его суть - в использовании новых технологий для снижения уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла зданий.

Как рассказал врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, власти региона также заинтересованы во внедрении "зеленых" технологий. В стратегии развития территории особое внимание уделяется направлению "экологическая безопасность". Астраханской области в этом плане есть чем поделиться с другими регионами. Здесь уже распространена практика использования альтернативных источников энергии: солнечного света и ветра. Кроме того, по поручению Сергея Морозова при выборе подрядных организаций для строительства новых объектов в Астрахани и области приоритет отдается строительным компаниям, которые используют экологичные технологии. "Экоматериалы и энергосберегающие технологии в строительстве дают возможность не только экономить средства, но и сохранять окружающую среду. Они соответствуют идеологии проекта "Обновленная Астрахань", который реализуется в областном центре", - говорит Сергей Морозов.

В рамках форума состоялась презентация студенческих работ, где был представлен ряд проектов благоустройства, в том числе выполненный совместно со студентами из Узбекистана.