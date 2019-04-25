Пресечена деятельность банды, нелегально торговавшей икрой краснокнижных рыб

Оперативники главка МВД России по экономической безопасности и противодействию коррупции при поддержке коллег из Волгоградской области, а также при участии регионального управления ФСБ пресекли масштабную аферу по продаже контрафактной икры. Как сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники организованной преступной группы подозреваются в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Проще говоря, подозреваемые в обход закона ловили рыбу, занесенную в Красную книгу РФ.

Злоумышленники закупали у браконьеров икру рыб осетровых пород, перерабатывали ее и расфасовывали в упаковки, на которые наклеивали логотипы имеющих лицензии рыбопромышленных предприятий. После этого контрафактная продукция реализовывалась в различных регионах страны.

"Полицейские задержали 28 подозреваемых, некоторые из которых ранее уже являлись фигурантами аналогичных уголовных дел. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были проведены десятки обысков на территории Москвы, Подмосковья и Волгоградской области. Из незаконного оборота изъято около 120 литров черной икры, а также денежные средства в общей сумме 47,5 миллиона рублей, 39 тысяч евро, 17 тысяч долларов США", - рассказали в МВД.

Кроме того, в ходе обысков обнаружены сумки-холодильники, полиграфические наклейки, специализированная тара, крышки с логотипами официальных производителей, закаточные ключи, черновые записи и магнитные носители информации. Все это, по словам Ирины Волк, свидетельствует о масштабах противоправной деятельности задержанных.

В настоящее время следственным управлением СК России по Волгоградской области возбуждено и расследуется уголовное дело части 3 статьи 258.1 УК РФ. Десять активных членов преступной группы задержаны.

В конце прошлого года "Российская газета" сообщала о том, что подмосковные полицейские обнаружили на складах Раменского района более 3,5 тонн поддельной красной икры, которую злоумышленники намеревались продать через интернет-магазин.