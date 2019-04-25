Новости

СК завел дело после неоказания медицинской помощи младенцу в Бурятии 19:50
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей 19:27
Возбуждено дело о расстреле у метро "Новые Черемушки" 19:20
В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы 19:08
В Чечне появится уникальный храмовый комплекс с мечетью и церковью 18:51
Чем угостит посетителей фестиваль "Пасхальный дар" 18:47
В Краснодаре установили мемориальную доску известному журналисту 18:40
Никита Михалков о российском кино: "Не всегда хорошо, но зато про нас" 18:40
Трасса М-4 "Дон" от Краснодара до Павловской станет платной 18:39
В Москве два человека погибли после стрельбы у метро 18:27
В немецком Байльроде восстановили мемориал советским солдатам 18:26
Кокорин признался, что машинально нанес удар Паку 18:23
Маттиас Шепп: Немецкие компании надеются на прибыли выше среднего по России 18:23
В Грозном на доме появился барельеф с профилем Льва Яшина 18:22
В США ввели дресс-код для родителей школьников 18:11
Калужский безработный убил подругу из-за кошачьей еды 18:05
Супруга президента Франции откроет учебные заведения для взрослых 18:03
Больше 35 тысяч заявок подано на бизнес-премию "Прорыв года" 17:56
Какими фильмами будет представлено Союзное государство в Каннах 17:50
Самые яркие кадры с "Пингвиньего парада" в Московском зоопарке - видео 17:48
Обновленный УАЗ "Патриот" поможет в борьбе с преступностью 17:47
В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего студента 17:45
В Подмосковье назвали самые редкие имена новорожденных 17:42
На Кубани рассекретили крупную нарколабораторию 17:41
Память о подвиге летчика Хасана Ханипова хранят в Воронеже и в Татарстане 17:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
В "РГ" проходят лекции о творчестве Ильи Репина
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
26 апреля в "РГ" обсудят готовность московских аттракционов к новому сезону
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
Задайте вопрос об особенностях регистрации дачи, теплицы и бани
25.04.2019 18:39
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трасса М-4 "Дон" от Краснодара до Павловской станет платной

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор". Платная эксплуатация дороги вводится на участке "1195 км - 1319 км" с 29 апреля.

1195 километр федеральной трассы начинается в районе станицы Павловской. А заканчивается этот платный участок (1319 километр) в районе Восточного обхода Краснодара. Таким образом, режим платной эксплуатации вводится на отрезке от кубанской столицы - до станицы Павловской. Сейчас это одно из самых оживленных мест трассы. В летний период по нему из Москвы и центральных регионов России в сторону Краснодара ежедневно проезжают тысячи автомобилей.

Как изменились тарифы на платных участках автотрассы М4

В соответствии с федеральным законодательством, в качестве альтернативы платному участку, существует бесплатная дорога. Ей является трасса Р-217 "Кавказ". Стоит отметить, что автомобилистам придется проехать от Краснодара в сторону Кропоткина порядка 130 километров, чтобы обогнуть платный участок М-4 "Дон" и оказаться на его бесплатной альтернативе - дороге Р-217 "Кавказ".

Проезд на платном участке М-4 "Дон" (1195 км - 1319 км) составит 200 рублей в дневное время и 120 рублей - в ночное, отмечают в ГК "Автодор". При этом при приобретении абонемента на 20 поездок, стоимость одного проезда составит 120 рублей. А для абонемента на 50 поездок - стоимость разового проезда составит 80 рублей.

Отмечается, что на данном отрезке трассы будет создана открытая система сбора оплаты, при которой автомобилист должен будет оплатить проезд один раз, независимо от расстояния, которое планирует пройти. Деньги будут приниматься на пункте взимания платы (ПВП) при каждом его пересечении.   

Экономика Транспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Носков: Сроки перехода РФ на цифровое ТВ продлены до 14 октября
Путин распорядился выплатить ветеранам по 10 тысяч ко Дню Победы
ГРУ: США имеют несколько вариантов переворота в Венесуэле
Козак: Чистая нефть поступит на границу с Беларусью 29 апреля
Посол Германии в США попыталась защитить Россию от санкций