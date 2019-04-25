Трасса М-4 "Дон" от Краснодара до Павловской станет платной

На Кубани участок федеральной трассы М-4 "Дон" станет платным. Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Автодор". Платная эксплуатация дороги вводится на участке "1195 км - 1319 км" с 29 апреля.

1195 километр федеральной трассы начинается в районе станицы Павловской. А заканчивается этот платный участок (1319 километр) в районе Восточного обхода Краснодара. Таким образом, режим платной эксплуатации вводится на отрезке от кубанской столицы - до станицы Павловской. Сейчас это одно из самых оживленных мест трассы. В летний период по нему из Москвы и центральных регионов России в сторону Краснодара ежедневно проезжают тысячи автомобилей.

В соответствии с федеральным законодательством, в качестве альтернативы платному участку, существует бесплатная дорога. Ей является трасса Р-217 "Кавказ". Стоит отметить, что автомобилистам придется проехать от Краснодара в сторону Кропоткина порядка 130 километров, чтобы обогнуть платный участок М-4 "Дон" и оказаться на его бесплатной альтернативе - дороге Р-217 "Кавказ".

Проезд на платном участке М-4 "Дон" (1195 км - 1319 км) составит 200 рублей в дневное время и 120 рублей - в ночное, отмечают в ГК "Автодор". При этом при приобретении абонемента на 20 поездок, стоимость одного проезда составит 120 рублей. А для абонемента на 50 поездок - стоимость разового проезда составит 80 рублей.

Отмечается, что на данном отрезке трассы будет создана открытая система сбора оплаты, при которой автомобилист должен будет оплатить проезд один раз, независимо от расстояния, которое планирует пройти. Деньги будут приниматься на пункте взимания платы (ПВП) при каждом его пересечении.