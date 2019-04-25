В Краснодаре установили мемориальную доску известному журналисту

В кубанской столице сегодня появилась мемориальная доска, которой в городе увековечили память известного журналиста Александра Гикало. Памятный знак появился на фасаде дома, где политический обозреватель краевой газеты "Вольная Кубань" жил более 30 лет.

- У него было блестящее перо. Учителем его считают многие краснодарские журналисты. Своими материалами он формировал у жителей края активную гражданскую позицию, - отметил главный редактор газеты Виктор Ламейкин.

Александр Гикало - заслуженный журналист Кубани, неоднократный обладатель главной профессиональной награды края "Золотое перо Кубани", член Союза журналистов России. Скончался в апреле 2018 года. Решение об увековечивании его памяти было принято на 69-м заседании городской Думы Краснодара в феврале 2019-го.

- У него был свой узнаваемый стиль, который ценили коллеги и читатели. Безусловно, традицию увековечивания памяти заслуженных журналистов Кубани и Краснодара надо продолжать, в том числе - в названиях улиц, - считает первый заместитель главы Краснодара Сергей Васин.

А руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Владимир Пригода предложил назвать именем Гикало один из творческих конкурсов для журналистов.