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25.04.2019 12:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Волжском на первомайское шествие выведут слонов

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Детский парад с участием цирковых слонов пройдет 1 мая в Волжском Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Праздничное шествие от площади Ленина начнется в 11.00 по местному времени. Сразу после этого начнутся основные культурно-развлекательные и спортивные мероприятия: фестиваль воздушных змеев, "ЭкстримФест", фестиваль шашлыка, концерт "Веселый Первомай. Основные мероприятия по традиции состоятся в городских парках.

Возле новой сцены в парке "Волжский" проведут общегородской турнир по стритболу, там же будут работать интерактивные площадки "Большая скакалка", "Армрестлинг", "Функциональное многоборье", "Чирлидеры" и "Художественная гимнастика". Около памятника Владимиру Высоцкому для волжан устроят открытый урок по йоге.

На центральной аллее парка организуют контактный зоопарк и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

1 мая с 08.30 до 12.00 перекроют движение транспорта по проспекту Ленина от площади Свердлова до улицы Молодогвардейцев. Автобусы, чьи маршруты проходят через этот участок, на время шествия пустят в объезд.

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