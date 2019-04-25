В Волжском на первомайское шествие выведут слонов

Детский парад с участием цирковых слонов пройдет 1 мая в Волжском Волгоградской области, сообщает пресс-служба администрации города.

Праздничное шествие от площади Ленина начнется в 11.00 по местному времени. Сразу после этого начнутся основные культурно-развлекательные и спортивные мероприятия: фестиваль воздушных змеев, "ЭкстримФест", фестиваль шашлыка, концерт "Веселый Первомай. Основные мероприятия по традиции состоятся в городских парках.

Возле новой сцены в парке "Волжский" проведут общегородской турнир по стритболу, там же будут работать интерактивные площадки "Большая скакалка", "Армрестлинг", "Функциональное многоборье", "Чирлидеры" и "Художественная гимнастика". Около памятника Владимиру Высоцкому для волжан устроят открытый урок по йоге.

На центральной аллее парка организуют контактный зоопарк и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.

1 мая с 08.30 до 12.00 перекроют движение транспорта по проспекту Ленина от площади Свердлова до улицы Молодогвардейцев. Автобусы, чьи маршруты проходят через этот участок, на время шествия пустят в объезд.