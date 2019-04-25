Уралец зарезал друга на почве спора о том, что от ножа не защититься

Житель Невьянска оказался на скамье подсудимых после поножовщины в ходе распития спиртных напитков в компании приятеля. 37-летний уралец, раньше уже отбывавший срок, попытался доказать, что защититься от ножа невозможно, и прирезал оппонента.

Седьмого марта 2019 года обвиняемый в квартире на улице Серова со знакомым смотрели видеоролики про единоборства и начали спорить, можно ли каким-то образом спастись от человека с холодным оружием.

"Обвиняемый настаивал, что защититься не смогут даже те, кто обладает навыками ведения рукопашного боя. Его товарищ утверждал обратное. Принципиальный спор перерос в ссору, обвиняемый в доказательство своей правоты нанес противнику смертельный удар кухонным ножом", - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Обвиняемый сам пришел в местный магазин и попросил продавца вызвать "скорую" и полицию. С места преступления скрываться он не стал и в ходе следствия признал вину.

Дело любителя ножей направлено в суд.