Уральские школьники поедут на Байконур наблюдать за пуском ракеты

В Екатеринбурге завершился VI Молодежный космический форум "Семихатовские чтения", на котором свердловские школьники представили свои инновационные разработки. Создатели лучших инженерных проектов (как в гражданской, так и в космической областях) отправятся на космодром Байконур - наблюдать за пуском ракеты.

Шестой год подряд "Семихатовские чтения" собирают вместе юных изобретателей в возрасте от 12 до 18 лет, которые презентуют свои разработки по трем направлениям: естественнонаучному, инженерному и гуманитарному.

В этом году конкурсная программа была приурочена к важнейшей дате в истории уральского ракетостроения - 15-летию с момента запуска космического корабля "Союз-2" с космодрома Плесецк.

- Какая проблема в промышленности, которая занимается научно-исследовательскими и конструкторскими работами - нам всегда нужны системные инженеры, которые могли бы в комплексе увязать ту или иную задачи. И вот ребята, которые сегодня демонстрируют свои изделия, уже сами или в команде осваивают необходимые направления. Фактически, мы на выходе уже со школьной скамьи можем получить готового инженера, который способен дать фору профессиональному выпускнику уже высшего учебного заведения, - отметил Андрей Мисюра, генеральный директор НПО автоматики, на котором производят части ракет.

Разнообразие проектов на "Семихатовских чтениях" велико: от стабилизатора для видеосъемки и чаеварки, до уборщика мусора для околоземной орбиты и протеза ноги. Всего только в этом году на конкурс было подано около 200 заявок, однако отборочный тур прошли лишь 82 из них.

Так, например, учащиеся 8 класса 35 гимназии Кирилл Тужиков и Илья Аверьянов разработали 3D-сканер для определения оптимального места посадки на астероиде. На зонде, который должен сесть на космическое тело, устанавливается триангуляционная система сканирования, состоящая из лазерного модуля и цифровой камеры. Лазер проецирует линию на астероид, после чего ее снимает камера. Далее данные обрабатываются через большое количество программных фильтров и вычислений. Итогом становится трехмерная модель астероида. На вопрос о цели такой разработки, юные изобретатели отвечают со всей серьезностью.

- Экономические расчеты показали, что добыча полезных ископаемых на астероидах и кометах в будущем будет очень выгодным. Но существует одна проблема. Например, зонд Филы, который садился в 2014 году на комету Чурюмова - Герасименко, попал в аварию и не мог продолжать свою миссию в штатном режиме. Это все произошло из-за того, что аппарат плохо изучил место посадки. И, собственно, способом решения этой проблемы является такой сканер, - говорит Илья Аверьянов.

Проект еще требует доработки. Как рассказал Кирилл Тужиков, в дальнейшем он планируют внедрить в разработку технологию нейронной сети, чтобы зонд самостоятельно мог сканировать и выбирать наилучшее место посадки и уже приземляться.

Работа мальчиков стала победителем в номинации "Инженерные науки". Вместе с еще пятью участниками - лидерами в других областях знаний - они отправятся на космодром Байконур, где смогут посмотреть на запуск ракеты. Кроме того, все участники "Семихатовских чтений" смогут пройти обучение в школе Генеральных конструктором будущего, которое организует Русское космическое общество. В этом году оно впервые сотрудничало с форумом.

- Впечатления хорошие. Потому что дети что-то хотят. Таких, к сожалению, немного у нас. Поэтому все, что они делали, мы в жюри смотрели с интересом. Мы относимся ко всем этим проектам, как к тому, что дети старались выразить себя, реализовать какие-то идеи. Но самое главное в том, что они попробовали себя сейчас еще до вуза - в конструкторской деятельности, в разработке чего-нибудь. Это точно поможет им определиться с тем, что им надо в жизни, - отметил председатель свердловского отделения Русского космического общества Дмитрий Берг. - Технические решения здесь имеют второстепенное значение. Первостепенным является детское творчество.