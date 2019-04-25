Республика Сербская сказала "нет" НАТО в парламентской ассамблее альянса

Глава Сербского клуба в парламенте Боснии и Герцеговины, лидер партии "Объединенная Сербская", Ненад Стевандич во время Роуз-Роут семинара в Парламентской ассамблее НАТО в Брюсселе ознакомил участников мероприятия с текстом Резолюции Народной Скупщины Республики Сербской о защите конституционного порядка и объявлении военного нейтралитета, переведенным на английский и французский языки. Таким образом, представитель РС в очередной раз продемонстрировал Североатлантическому альянсу нежелание сербов интегрироваться в евроатлантическое сообщество.

Ненад Стевандич сообщил, что в Боснии и Герцеговине отсутствует консенсус между народами по вопросу интеграции в НАТО.

"Мы сегодня имеем два правовых решения, которые формально и по сути противоположны. Первое - это Закон об обороне БиГ, в котором прописан путь в НАТО, второе - Резолюция Народной Скупщины Республики Сербской, утверждающая военный нейтралитет, что является новой реальностью", - подчеркнул политик.

Между тем в интервью "Российской газете" Милорад Додик, председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ), рассказал, что сейчас идет тяжелая борьба, которую ведут определенные политические силы.

"Их конечной целью является втягивание Боснии и Герцеговины в НАТО, - отметил он. - С другой стороны мы - представители Республики Сербской не хотим членства в Североатлантическом альянсе. Мы помним, что НАТО бомбило и нас - РС, а позднее и Сербию. Историческим фактом является то, что в ходе югославского конфликта хорваты и бошняки пользовались поддержкой натовцев. Поэтому, естественно, они стремятся ускорить процесс евроатлантической интеграции БиГ. Они верят, что после этого получат еще большую политическую поддержку на Западе, поскольку НАТО - это не только военная, но и политическая организация. Для сербов из БиГ сам вопрос сближения с альянсом, бомбившим нас, является унижением. Кроме того, мы не хотим прохождения натовской границы с Сербией по реке Дрине. Мы не желаем лишаться из-за этого политической автономии, а также терять нашего друга - Россию".

Аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который в беседе с корреспондентом "РГ" обозначал тот факт, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую.

"Все представители из Республики Сербской на всех уровнях в БиГ обязаны уважать решения Народной Скупщины и опираться на указанную резолюцию, - констатировал политик. - Следует учитывать, что и Сербия приняла аналогичную резолюцию о военном нейтралитете, об отказе от интеграции в НАТО. Мы в данном вопросе ориентируемся на Белград. Так, если в какой-то момент Сербия изменит свое решение, тогда можно было бы подумать и об изменении позиции РС. До этого момента Республика Сербская однозначно не рассматривает даже возможность интеграции в НАТО, активации плана действий по членству в НАТО для БиГ, несмотря на огромное давление извне. Хочу напомнить, что наш опыт взаимодействия с Североатлантическим альянсом негативен, болезнен и трагичен. И это случилось не сто, не тысячу лет назад, а всего двадцать. Тогда натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали наших детей, разрушали Республику Сербскую. Сейчас наши мирные граждане страдают от раковых заболеваний, ощущая на себя последствия применения обедненного урана. Это весомое основание для того, чтобы мы не стремились в НАТО".