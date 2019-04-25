Россия и Беларусь 25 апреля обсудят качество российской нефти

В четверг, 25 апреля, российская и белорусская сторона проведут плановую встречу, на которой в том числе обсудят вопрос качества российской нефти, поставляемой в направлении Беларуси. Об этом сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

По его словам, на встрече будет присутствовать сам Козак, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ Владимир Семашко, а также председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. В правительстве РФ пояснили, что знают о наличии проблем с качеством экспортируемой нефти и рассчитывают решить их "в ближайшее время".

О том, что поставляемая в направлении Беларуси российская нефть оказалась загрязненной, 19 апреля сообщил "Белнефтехим". Как выяснилось, в трубу попала партия загрязненной хлоридами нефти на участке Самара-Унеча, и чтобы очистить поток, необходимо изъять эту партию и отстоять нефть в отдельных резервуарах. "Транснефть" сообщала, что в курсе этой технической проблемы - компания ведет консультации с белорусской стороной.

На время, пока в трубопроводе курсирует загрязненная партия, Беларусь решила приостановить реэкспорт российской нефти (следом аналогичное решение приняла Польша) и экспорт нефтепродуктов, чтобы перенаправить экспортный поток хороших нефтепродуктов на внутренний рынок. Причина такого решения в том, что белорусские заводы перерабатывают российскую нефть, обеспечивая себя и соседние страны топливом, но так как загружать хлорированной нефтью завод опасно, выпуск топлива на время несколько снизился.