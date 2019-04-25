Россиянам пообещали компенсировать расходы на фитнес-услуги

Минфин опубликовал дополнительные поправки в Налоговый кодекс, которые должны обрадовать сторонников здорового образа жизни. Их внесение в главный фискальный документ страны позволит гражданам получать социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.

В пресс-службе Минфина пояснили, что конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые вычет будет распространяться, еще обсуждается, и в дальнейшем его отдельным нормативно-правовым актом определит Министерство спорта. Финансовое ведомство должно урегулировать свою часть работы - министерство уже заявило, что не предполагает вводить новый, отдельный вычет. Фитнес-услуги войдут в документ в рамках существующего налогового вычета на здравоохранение.

При этом максимальная сумма вычета останется прежней - 120 тыс. рублей за налоговый период.