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25.04.2019 20:50
Рубрика: Культура

Пасха

Знакомим с победителями фотоконкурса Русского географического общества
Текст: Юрий Снегирев
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(7851)
Перед вами один из снимков победителей фотоконкурса Русского географического общества "Самая красивая страна". Эта работа, снимок московского фотографа-любителя Владимира Орлова, победила в номинации "Культурное наследие". Назвал он его "Пасха".
Этот снимок Владимира Орлова "Пасха" победил в номинации "Культурное наследие". Фото: Владимир Орлов Этот снимок Владимира Орлова "Пасха" победил в номинации "Культурное наследие". Фото: Владимир Орлов
Этот снимок Владимира Орлова "Пасха" победил в номинации "Культурное наследие". Фото: Владимир Орлов

Этот снимок меня поразил. Даже больше - растревожил душу и отправил в путешествие по русским монастырям.

Я ездил в Толгский монастырь три раза. Меня там уже приметили. Насельница мать Мария разрешила мне съемку. Поднялся на колокольню, снимал и думал: как это хорошо на Пасху изобразить такие красивые и добрые лица

Что мы видим на работе Владимира Орлова "Пасха"? Куличи? Яички крашеные? Конфетки-бараночки?

Женщины тягают пятипудовый колокол. Неужели идет перестройка монастыря?

А это всего лишь древняя традиция.

Фото: РИА Новости
Что можно и что нельзя делать на Пасху

На Пасху можно звонить в колокола любому мирянину. А многие прикладываются к благородной меди и считают, что она придает исцеление. После удара медные волны передают благодать всем верующим.

- Я ездил в Толгский монастырь три раза. Меня там уже приметили, - говорит автор победного снимка Владимир Орлов. - Потом поднялся на колокольню. Снимал на Кэнон 5Д марк II. Оптика 20/1.8. Насельница мать Мария разрешила мне съемку. Это очень важно получить благословение. Я снимал и думал: как это хорошо на Пасху изобразить такие красивые и добрые лица.

Владимиру Орлову 44 года. Он стал заниматься фотографией еще в пионерском лагере. "Смена" была единственным и любимым аппаратом. Сами проявляли. Сами печатали. Потом дядя торжественно передал в руки молодого дарования "Зенит -Е". Он до сих пор хранится в семье.

- Потом я отправился на Соловки, - рассказывает Владимир. - Уже настала цифровая эпоха. Снимал на "Фуджи". Увлекся духовной фотографией. Теперь я фрилансер. Снимаю, что душа пожелает. Победный снимок считаю своей удачей. Имейте ввиду, на снимке не монахини, а простые верующие. С ними было тяжело работать. Кто-то закрывал лицо, кто-то просто спустился вниз с колокольни. Но вы сами видите - получилось!

А это - семейный снимок Орловых. Но тоже на фоне монастыря. Фото: Из архива Владимира Орлова
Культура Арт Фотография Празднование Пасхи
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