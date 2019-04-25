До финиша добрались четверо
Именно здесь 1 июля прошлого года был дан старт этой регате, возможно, самой необыкновенной, самой рискованной и непредсказуемой в истории яхтенного спорта. Восемнадцать смельчаков заявили о своем желании обогнуть земной шар на условиях, которые ровно пятьдесят лет назад сопровождали первый "глобус": то есть без остановок, на лодках старой постройки, не пользуясь цифровыми средствами связи и навигации. В 1969 году до финиша добрался единственный участник - британец Робин Нокс-Джонстон, удостоенный за этот подвиг всех возможных почестей и при жизни ставший легендой. Именно он выстрелом из старинной пушки с борта своей яхты "Сухаили" отправил в океан участников GGR-2018. И именно он, давая тогда интервью "РГ", сказал, что будет хорошо, если до финиша доберется хотя бы половина стартовавших.
Похоже, старый шкипер знал, что говорит. Только четырем яхтсменам удалось справиться со всеми испытаниями и замкнуть кругосветку здесь же, в Ле-Сабль-д Олон в установленные сроки.
Первым на радость местным жителям в марину спустя 211 дней пришла лодка их 73-летнего земляка выдающегося французского гонщика Жан-Люка ван ден Хееде. Вслед за ним, через трое суток, финишировал двухметровый гигант из Голландии Марк Слэтс, который прежде отличался в боях без правил, а за полгода до старта кругосветки победил в гребной Трансатлантической регате. А третьим, преподнеся сюрприз самым искушенным экспертам, стал эстонец Уку Рандмаа, перед стартом скромно называвший себя "любителем". И наконец, четвертую позицию занял американец с венгерскими корнями Иштван Копар.
Причем трем последним пришлось хлебнуть лиха через край. Лодку Марка ураганные ветры в Южном океане несколько раз переворачивали. У эстонца посреди Атлантики на обратном пути кончились продукты, и он был вынужден, не сбавляя ход, заняться рыбалкой. Два огромных марлина, выловленные им, помогли, однако Уку все равно потерял в весе больше двадцати килограммов. Яхту Иштвана тоже потрепало так, что большую часть пути ему пришлось следовать без связи с землей, его коротковолновый передатчик был залит водой и вышел из строя.
Наконец, шанс достичь французских берегов есть еще и у пятого участника - финна Тапио Лехтинена, однако его лодка так обросла ракушками, что если он и финиширует, то не раньше конца мая.
При всем том всех этих гонщиков можно еще считать везунчиками. Ибо участь остальных оказалась куда хуже. Четыре лодки безвозвратно потеряны в пучине, а их шкиперов пришлось эвакуировать из труднодоступных районов Мирового океана с привлечением авиации и кораблей. Причем спасательные операции, как это ни покажется кому-то странным, тоже можно занести в актив GGR, ибо слаженные действия моряков, летчиков и береговых служб разных государств наглядно показали: помочь терпящим бедствие людям можно в любой точке нашей планеты, причем буквально в считаные часы.
И это лишь один из уроков регаты "Золотой глобус". Теперь же самое время рассказать о другом - его преподал единственный российский участник Игорь Зарецкий.
Диагноз: отвага и стойкость
Дело в том, что этот 67-летний спортсмен по логике, которой руководствуются едва ли не все обычные люди, ну никак не мог участвовать в таком людоедском соревновании. Впрочем, и в любом другом соревновании тоже. Потому что за шесть месяцев до старта во время прохождения рутинного медицинского обследования врачи выявили у Зарецкого онкологию почки с метастазами в желудке. В январе 2018 года ему сделали операцию по удалению почки, а в марте он снова лег под нож - теперь была резекция желудка.
Не надо объяснять, насколько серьезными были оба этих хирургических вмешательства и какими последствиями они грозили. Но Игорь Зарецкий, едва встав с больничной койки, сразу отправился в испанский город Аликанте, где на верфи готовили к кругосветке его "Эсмеральду", а уже в апреле он вышел на ней в море: лодку после ее капитального ремонта следовало основательно обкатать.
Сам по себе этот факт был удивителен, и все-таки береговую команду Игоря терзали сомнения: может ли человек отправляться в гонку на дистанцию тридцать тысяч миль после всего пережитого? Последнее слово было за самим Зарецким. И 1 июля он вышел на старт.
Долгое время Игорь успешно справлялся со всеми океанскими невзгодами, уверенно занимал позицию в середине флота GGR. Но уже в южной части Атлантики корпус его лодки ниже ватерлинии стал катастрофически быстро обрастать моллюсками, что сразу сказалось на скорости. Увы, на подходе к Австралии эта проблема стала настолько серьезной, что Игорь принял решение зайти в порт, чтобы избавить "Эсмеральду" от балласта. Это автоматически переводило его в класс "Чичестер", который предусмотрен как раз для участников, которые один раз воспользовались помощью береговых служб. Но выхода у него не было.
Однако, как выяснилось уже в Австралии, моллюски стали не единственной бедой. Пока корпус лодки очищали, Игорь решился на повторное медицинское обследование в местной клинике, после которого врачи рекомендовали яхтсмену прервать участие в гонке, вернуться в Россию для продолжения лечения. Месяц назад ему сделали еще одну операцию. Сейчас медики с оптимизмом оценивают состояние его здоровья.
Что же дальше? Приехав в Ле-Сабль-д Олон Зарецкий ответил на этот вопрос так: "Осенью я продолжу кругосветку в классе "Чичестер" и обязательно замкну ее здесь". Организаторы GGR признали такое решение заслуживающим уважения.
Да, этот человек не победил в "Золотом глобусе". Зато он одержал другую победу, возможно, гораздо более важную. Он стал примером для многих людей, пораженных недугом. Не покорно сдаваться под натиском болезни, а идти наперекор ей!
Я вовсе не призываю всех поголовно к столь экзотическому способу лечения, каким являются безостановочные кругосветные яхтенные гонки. Каждый выбирает свой путь. Но совершенно очевидно другое: участие в экстремальных приключениях всегда сильно мобилизует все ресурсы человеческого организма, нацеливает нас на борьбу.
Проигравших не оказалось
Кстати, в этой связи можно вспомнить и еще одного участника гонки - сильно похудевшего Уку Рандмаа. Когда его после финиша спросили, как изменился яхтсмен за восемь месяцев изнурительного сражения со стихией, то этот типичный "горячий эстонский парень" с мягкой улыбкой ответил: "Лучше задайте этот вопрос моей жене". А потом добавил: "Если судить по анализам крови, взятым до гонки и после гонки, то сейчас они гораздо лучше. Видимо, свежий воздух помог".
Одним из самых популярных людей в ходе церемонии награждения был, конечно же, пилот военно-морской авиации из Индии Абилаш Томи. Именно за его спасением в Индийском океане с волнением следил весь мир: лодка Абилаша, совершив оверкиль, потеряла мачту, а сам гонщик получил серьезную травму позвоночника и трое суток лежал недвижимый в своей разгромленной тайфуном каюте. На помощь к нему поспешил ирландец Грегор МакГакин, который на тот момент оказался ближе всех к индийцу. Но и его яхта была практически уничтожена тем же ураганом.
На родине пилоту сделали серьезную операцию, закрепив его позвоночник двумя титановыми пластинами. Он говорит, что скоро приступит к полетам, а затем и к участию в новых яхтенных приключениях.
Вообще, удивительное дело: в городок на берегу Бискайского залива на церемонию награждения прибыли почти участники GGR. Не было только Тапио Лехтинена, который все еще в океане, и австралийца Кевина Фаренбразера - он, сойдя с дистанции кругосветки, почти тотчас же отправился покорять Эверест. Это было очень трогательно - видеть вместе так много классных мужиков плюс одну леди из Британии Сьюзи Гудалл. Сузи пользовалась особо нежным вниманием, ей тоже досталось в Южном океане: ее яхта перевернулась, это было настоящее крушение, кошмарный риск.
Мне показалось, что все они - и дошедшие до финиша, и потерпевшие крушение, - победители. И, возможно, самым главным достижением этой гонки стало именно вот такое человеческое единение. Увы, организаторы не смогли найти богатых спонсоров, даже победитель GGR француз Жан-Люк ван ден Хеед получил за свой триумф скромный чек на пять тысяч фунтов - и все. Но в данном случае призом стало именно само участие - в гонке, в этой необыкновенной семье, сопричастность к величайшему приключению, готовность рисковать собой, чтобы спасти других. Это мне все говорили - некоторые со слезами на глазах. Потому что, ей богу, им так не хотелось, прощаться. Но все когда-нибудь заканчивается.
Правда, здесь следует заметить: старт следующей кругосветки в формате GGR состоится в 2022 году. И участвовать в ней уже изъявили желание два десятка новых смельчаков.