На побережье Бискайского залива в уютном французском городке, который давно снискал славу столицы кругосветных яхтенных гонок, состоялась церемония чествования победителей и участников уникального супермарафона "Золотой глобус".

До финиша добрались четверо

Именно здесь 1 июля прошлого года был дан старт этой регате, возможно, самой необыкновенной, самой рискованной и непредсказуемой в истории яхтенного спорта. Восемнадцать смельчаков заявили о своем желании обогнуть земной шар на условиях, которые ровно пятьдесят лет назад сопровождали первый "глобус": то есть без остановок, на лодках старой постройки, не пользуясь цифровыми средствами связи и навигации. В 1969 году до финиша добрался единственный участник - британец Робин Нокс-Джонстон, удостоенный за этот подвиг всех возможных почестей и при жизни ставший легендой. Именно он выстрелом из старинной пушки с борта своей яхты "Сухаили" отправил в океан участников GGR-2018. И именно он, давая тогда интервью "РГ", сказал, что будет хорошо, если до финиша доберется хотя бы половина стартовавших.

Главным призом стало само участие в гонке, в этой необыкновенной семье, сопричастность к величайшему приключению, готовность рисковать собой, чтобы спасти других

Похоже, старый шкипер знал, что говорит. Только четырем яхтсменам удалось справиться со всеми испытаниями и замкнуть кругосветку здесь же, в Ле-Сабль-д Олон в установленные сроки.

Первым на радость местным жителям в марину спустя 211 дней пришла лодка их 73-летнего земляка выдающегося французского гонщика Жан-Люка ван ден Хееде. Вслед за ним, через трое суток, финишировал двухметровый гигант из Голландии Марк Слэтс, который прежде отличался в боях без правил, а за полгода до старта кругосветки победил в гребной Трансатлантической регате. А третьим, преподнеся сюрприз самым искушенным экспертам, стал эстонец Уку Рандмаа, перед стартом скромно называвший себя "любителем". И наконец, четвертую позицию занял американец с венгерскими корнями Иштван Копар.

Причем трем последним пришлось хлебнуть лиха через край. Лодку Марка ураганные ветры в Южном океане несколько раз переворачивали. У эстонца посреди Атлантики на обратном пути кончились продукты, и он был вынужден, не сбавляя ход, заняться рыбалкой. Два огромных марлина, выловленные им, помогли, однако Уку все равно потерял в весе больше двадцати килограммов. Яхту Иштвана тоже потрепало так, что большую часть пути ему пришлось следовать без связи с землей, его коротковолновый передатчик был залит водой и вышел из строя.

Наконец, шанс достичь французских берегов есть еще и у пятого участника - финна Тапио Лехтинена, однако его лодка так обросла ракушками, что если он и финиширует, то не раньше конца мая.

При всем том всех этих гонщиков можно еще считать везунчиками. Ибо участь остальных оказалась куда хуже. Четыре лодки безвозвратно потеряны в пучине, а их шкиперов пришлось эвакуировать из труднодоступных районов Мирового океана с привлечением авиации и кораблей. Причем спасательные операции, как это ни покажется кому-то странным, тоже можно занести в актив GGR, ибо слаженные действия моряков, летчиков и береговых служб разных государств наглядно показали: помочь терпящим бедствие людям можно в любой точке нашей планеты, причем буквально в считаные часы.

И это лишь один из уроков регаты "Золотой глобус". Теперь же самое время рассказать о другом - его преподал единственный российский участник Игорь Зарецкий.

Диагноз: отвага и стойкость

Дело в том, что этот 67-летний спортсмен по логике, которой руководствуются едва ли не все обычные люди, ну никак не мог участвовать в таком людоедском соревновании. Впрочем, и в любом другом соревновании тоже. Потому что за шесть месяцев до старта во время прохождения рутинного медицинского обследования врачи выявили у Зарецкого онкологию почки с метастазами в желудке. В январе 2018 года ему сделали операцию по удалению почки, а в марте он снова лег под нож - теперь была резекция желудка.

Не надо объяснять, насколько серьезными были оба этих хирургических вмешательства и какими последствиями они грозили. Но Игорь Зарецкий, едва встав с больничной койки, сразу отправился в испанский город Аликанте, где на верфи готовили к кругосветке его "Эсмеральду", а уже в апреле он вышел на ней в море: лодку после ее капитального ремонта следовало основательно обкатать.

Игорь Зарецкий с "Золотым глобусом" - такие призы получили все участники регаты. Фото: GGR

Сам по себе этот факт был удивителен, и все-таки береговую команду Игоря терзали сомнения: может ли человек отправляться в гонку на дистанцию тридцать тысяч миль после всего пережитого? Последнее слово было за самим Зарецким. И 1 июля он вышел на старт.

Долгое время Игорь успешно справлялся со всеми океанскими невзгодами, уверенно занимал позицию в середине флота GGR. Но уже в южной части Атлантики корпус его лодки ниже ватерлинии стал катастрофически быстро обрастать моллюсками, что сразу сказалось на скорости. Увы, на подходе к Австралии эта проблема стала настолько серьезной, что Игорь принял решение зайти в порт, чтобы избавить "Эсмеральду" от балласта. Это автоматически переводило его в класс "Чичестер", который предусмотрен как раз для участников, которые один раз воспользовались помощью береговых служб. Но выхода у него не было.

Однако, как выяснилось уже в Австралии, моллюски стали не единственной бедой. Пока корпус лодки очищали, Игорь решился на повторное медицинское обследование в местной клинике, после которого врачи рекомендовали яхтсмену прервать участие в гонке, вернуться в Россию для продолжения лечения. Месяц назад ему сделали еще одну операцию. Сейчас медики с оптимизмом оценивают состояние его здоровья.

Что же дальше? Приехав в Ле-Сабль-д Олон Зарецкий ответил на этот вопрос так: "Осенью я продолжу кругосветку в классе "Чичестер" и обязательно замкну ее здесь". Организаторы GGR признали такое решение заслуживающим уважения.

Да, этот человек не победил в "Золотом глобусе". Зато он одержал другую победу, возможно, гораздо более важную. Он стал примером для многих людей, пораженных недугом. Не покорно сдаваться под натиском болезни, а идти наперекор ей!

Я вовсе не призываю всех поголовно к столь экзотическому способу лечения, каким являются безостановочные кругосветные яхтенные гонки. Каждый выбирает свой путь. Но совершенно очевидно другое: участие в экстремальных приключениях всегда сильно мобилизует все ресурсы человеческого организма, нацеливает нас на борьбу.

Проигравших не оказалось

Кстати, в этой связи можно вспомнить и еще одного участника гонки - сильно похудевшего Уку Рандмаа. Когда его после финиша спросили, как изменился яхтсмен за восемь месяцев изнурительного сражения со стихией, то этот типичный "горячий эстонский парень" с мягкой улыбкой ответил: "Лучше задайте этот вопрос моей жене". А потом добавил: "Если судить по анализам крови, взятым до гонки и после гонки, то сейчас они гораздо лучше. Видимо, свежий воздух помог".

Одним из самых популярных людей в ходе церемонии награждения был, конечно же, пилот военно-морской авиации из Индии Абилаш Томи. Именно за его спасением в Индийском океане с волнением следил весь мир: лодка Абилаша, совершив оверкиль, потеряла мачту, а сам гонщик получил серьезную травму позвоночника и трое суток лежал недвижимый в своей разгромленной тайфуном каюте. На помощь к нему поспешил ирландец Грегор МакГакин, который на тот момент оказался ближе всех к индийцу. Но и его яхта была практически уничтожена тем же ураганом.

На родине пилоту сделали серьезную операцию, закрепив его позвоночник двумя титановыми пластинами. Он говорит, что скоро приступит к полетам, а затем и к участию в новых яхтенных приключениях.

Вообще, удивительное дело: в городок на берегу Бискайского залива на церемонию награждения прибыли почти участники GGR. Не было только Тапио Лехтинена, который все еще в океане, и австралийца Кевина Фаренбразера - он, сойдя с дистанции кругосветки, почти тотчас же отправился покорять Эверест. Это было очень трогательно - видеть вместе так много классных мужиков плюс одну леди из Британии Сьюзи Гудалл. Сузи пользовалась особо нежным вниманием, ей тоже досталось в Южном океане: ее яхта перевернулась, это было настоящее крушение, кошмарный риск.

Мне показалось, что все они - и дошедшие до финиша, и потерпевшие крушение, - победители. И, возможно, самым главным достижением этой гонки стало именно вот такое человеческое единение. Увы, организаторы не смогли найти богатых спонсоров, даже победитель GGR француз Жан-Люк ван ден Хеед получил за свой триумф скромный чек на пять тысяч фунтов - и все. Но в данном случае призом стало именно само участие - в гонке, в этой необыкновенной семье, сопричастность к величайшему приключению, готовность рисковать собой, чтобы спасти других. Это мне все говорили - некоторые со слезами на глазах. Потому что, ей богу, им так не хотелось, прощаться. Но все когда-нибудь заканчивается.

Правда, здесь следует заметить: старт следующей кругосветки в формате GGR состоится в 2022 году. И участвовать в ней уже изъявили желание два десятка новых смельчаков.