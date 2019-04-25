Самые яркие кадры с "Пингвиньего парада" в Московском зоопарке - видео

Всемирный день пингвинов, который отмечается 25 апреля, по-особому отметили в Московском зоопарке. Здесь впервые провели так называемый "Пингвиний парад".

Под наблюдением работников зоопарка очковые пингвины прошествовали по коридору из внутреннего вольера, в котором они провели всю зиму, в наружный.

Такие акции проводятся ежегодно, но всегда это происходило за закрытыми дверями. В этом же году на мероприятие впервые решили созвать гостей.

Правда, чтобы птицы не испытывали стресс, на парад были допущены не более 50 зрителей. Их отобрали по итогам конкурса, в ходе которого нужно было прислать свое фото в костюме пингвина и рассказать, за что ты любишь этих птиц. Самые креативные и попали в число счастливчиков.

"В дикой природе очковые пингвины обитают на юге Африки, в районе Мыса Доброй Надежды. Они живут на побережье в том месте, где достаточно близко подходит холодное течение и много рыбы", - рассказала научный сотрудник зоопарка Анастасия Кадетова.

Очковых пингвинов называют еще ослиными – за то, что их крики напоминают крики ослов.

"В природе пингвины иногда хитрят, когда строят свои гнезда. Они не идут сами к побережью выбирать строительный материал, а дожидаются, пока кто-то из соседей отправится за новой порцией этого самого материала и немножко его у них из постройки для себя щиплют", - поделилась Кадетова.

В зоопарке для сооружений гнезд пингвинов снабжают целым ворохом крупных, толстых веток. Они принимаются выбирать, кому какая ветка нравится, и порой доходит до ссор и краж, но, в целом, морские птицы живут дружно.

После окончания парада гостей зоопарка ждала интерактивная познавательная игра "О пингвинах разных континентов". Посетителям рассказали, чем одни виды пингвинов отличаются от других, сколько времени эти морские животные способны проводить под водой и кто из них может похвастаться самым длинным хвостом.