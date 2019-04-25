Сборная России проиграла Латвии во втором матче Еврочелленджа

Национальная команда России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира. Во втором матче Еврочелленджа наша сборная уступила в овертайме Латвии - 1:2.

Первый период встречи прошел без заброшенных шайб. Счет был открыт на 32-й минуте: отличился защитник россиян Артем Зуб. Отыгралась Латвия в концовке матча благодаря голу Рональда Кениньша. А в овертайме победу нашему сопернику принес Каспарс Даугавиньш.

Отметим, что капитан российской сборной Илья Ковальчук стал седьмым хоккеистом, сыгравшим за нашу национальную команду на всех официальных турнирах. До него такого достижения добивались Максим Афиногенов, Николай Кулемин, Дмитрий Калинин, Владимир Тарасенко, Александр Овечкин и Вадим Шипачев.

На грядущем чемпионате мира Россия сыграет в одной группе с Чехией, Швецией, Норвегией, Латвией, Швейцарией, Австрией и Италией. Соревнования в Словакии пройдут с 10 по 26 мая.