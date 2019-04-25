Сборник, посвященный Русско-турецкой войне, презентовали в Москве

Писано с въглен - Писано углем с пожарища. - М.: Культурная инициатива, 2018.

В Литературном институте им. А.М. Горького, в созданном на его базе научно-образовательном и культурно-просветительском центре "Дом национальных литератур" прошла презентация сборника, изданного по итогам российско-болгарского литературного конкурса молодых прозаиков и переводчиков, посвященного 140-летию начала Русско-турецкой освободительной войны. Он представляет итоги конкурса и вышел при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В конкурсе могли участвовать авторы до 40 лет, пишущие на русском или болгарском языке. Принимались только неопубликованные рассказы и эссе. Каждый участник мог предложить только одно произведение любой жанровой формы на русском или болгарском языке объемом не более 15 000 знаков, тематически связанное с историей русско-болгарских культурных и исторических связей.

В итоге предварительного отбора были признаны соответствующими условиям конкурса 52 рассказа и эссе, написанных на русском языке. С болгарской стороны поступили и были приняты прозаические работы 15 авторов.

Параллельно проходил конкурсный отбор переводчиков с русского на болгарский и с болгарского на русский язык, включая студентов, аспирантов, просто молодых людей, владеющих болгарским и русским языками. Решением жюри возможность показать свое мастерство была предоставлена всем заявившимся - не только профессионалам, но и любителям, среди которых были даже старшеклассники.

На конкурс переводчиков с российской стороны поступило 46 заявок, с болгарской - 26 заявок, причем большинство соискателей составили студенты или выпускники болгарских вузов, выбравшие предметом своей профессиональной подготовки русскую филологию.

Ход этих творческих состязаний прозаиков и переводчиков освещался на сайте Литературного института. По итогам первого этапа конкурса определились финалисты переводчиков, 12 человек с каждой стороны, а затем по четыре претендента на денежные призы. Лучшие, с точки зрения жюри, переводы рассказов болгарских и российских писателей и их оригиналы печатаются во втором разделе сборника.

Затем финалисты конкурса переводили по жребию произведения русских и болгарских прозаиков, вошедших в короткий список конкурса. По итогам работы среди переводчиков-финалистов были определены победители с каждой стороны. После подведения предварительных итогов в Камчии, заповедном уголке неподалеку от болгарского Солнечного Берега, прошел семинар финалистов конкурса по проблемам развития современной прозы и художественного перевода. Здесь окончательно и была собрана конкурсная наградная доска.

"Паровоз стоял под парами, когда солнце выглянуло вдруг из столичной хмари. И Всеволод вышел на платформу, боясь и ожидая. Она, его прекрасная курсистка, пробиралась краешком, выискивая кого-то глазами.

- Наденька! - не выдержал он. - Я здесь.

И заторопился, оттолкнув чей-то локоть.

- Вы? - она сделала три неуверенных шага и еще раз быстро взглянула по сторонам, будто в поисках кого-то другого.

- Я же просил не провожать. Из вагона выходить не собирался. Но тут - солнце. И вы...

- Но я все-таки пришла. Храни вас Бог, Всеволод, особенно там, в этом кошмаре..."

Это начало рассказа одного из победителей конкурса, вошедшего в сборник. Чем вам не Серебряный век?!