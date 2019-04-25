Шесть лет пути: инициатива "Один пояс и один путь"

С 25 по 27 апреля в Пекине проходит 2-й Форум на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках инициативы "Один пояс и один путь".

За шесть лет с момента выдвижения Китаем и его партнерами по реализации этой глобальной интеграционной инициативы были достигнуты выдающиеся результаты. Особую роль в строительстве "Одного пояса и одного пути" неуклонно играет Россия.

Из нашей видеоинфографики вы узнаете еще больше о главных достижениях инициативы и о крупнейших китайско-российских проектах в ее рамках.

