Соратники Порошенко могут сорвать инаугурацию Зеленского

Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского может не состояться, если команде прежнего главы государства Петра Порошенко удастся реализовать свой план.

Как сообщает портала "Страна" со ссылкой на источники, не исключен вариант, при котором через Конституционный суд будет проведено решение об отставке главы этого органа Станислава Шевчука. В этом случае, согласно закону, инаугурация будет отложена до момента избрания нового руководителя КС.

Голосование по этому поводу может состояться в Конституционном суде уже в четверг, 25 апреля.

Отмечается, что для принятия нужного решения за него должны выступить 12 из 18 судей КС. Шесть человек якобы точно проголосуют "за", еще четверо пока колеблются.

Другой вариант - так называемый "тихий переворот". Он может произойти, если депутаты Верховной рады примут закон, ограничивающий власть президента. Часть его полномочий могут перейти парламенту и кабинету министров.