Супруга президента Франции откроет учебные заведения для взрослых

Бриджит Макрон, супруга президента Франции Эммануэля Макрона, заявила о планах открыть два учебных заведения, где будут учиться не получившие аттестат взрослые, передает Газета.ru.

Школы откроются в Валенсии и Клиши-су-Буа. Их целью этих станет профориентация и помощь в трудоустройстве.

Сама первая леди Франции планирует преподавать там французский язык, что, кстати, является ее профессией. В своей время она получила педагогическое образование и преподавала французский и латынь и в иезуитской средней школе в Амьене​​​.