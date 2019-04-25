Три модели электромобиля разработаны учеными Беларуси

То, что ученые Беларуси успешно преодолевают "узкие места" в создании экологически чистого транспорта, давно вызывает оправданное ожидание крупных публичных премьер. По словам руководителя национальной академии наук Владимира Гусакова, его коллеги уже разработали три модели электромобиля. Об этом ученый сообщил 25 апреля перед началом сессии Общего собрания НАН, передает БЕЛТА.

Академик дал понять журналистам, что речь идет о небольшой грузовой модели, электромобиле на базе Geely и минивэна, который уже вызвал у экспертного сообщества "большой интерес". Сейчас все три модификации проходят технологические испытания. Более того, ученый не исключает, что еще до конца текущего года будут выпущен "целый ряд электромобилей, возможно, и для продажи".

В ближайшее время, уточнил он, конструкторы передадут автомобильные новинки отраслевым институтам, чтобы практики смогли детально провести экспериментальную проверку. А вот элементная база электромобилей уже размещена для производства на промышленных предприятиях страны. Так что, уточнил академик, у республики есть и свои комплектующие для транспорта завтрашнего дня.

Наука, как и сама жизнь, не стоит на месте. Поэтому в планах исследователей, в частности, перевод и коммунальной техники на электродвигатели. Ученые сотрудничают в этом направлении с БелАЗом и МАЗом, добавил руководитель НАН.

В белорусской столице, передает агентство, открылась сессия высшего коллегиального органа управления Академии наук. В ее работе принимают участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые страны, а также представители государственных органов.

На сессии будут рассмотрены итоги деятельности в истекшем году и задачи в научной сферы страны на 2019 год. Кроме того, ученым предстоит внести изменения в Положение о выборах членов НАН РБ.