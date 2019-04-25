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25.04.2019 12:40
Рубрика: Экономика

В Госдуме назвали перегибом идею запретить россиянам ввоз пармезана

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали предложение производителей запретить частным лицам ввозить молочную и мясную продукцию в РФ из-за рубежа.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее с инициативой ввести такой запрет, как сообщили СМИ, выступила Национальная мясная ассоциация России в обращении к вице-премьеру Алексею Гордееву. Производители настаивают также на повышении ответственности за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать только для молочных смесей для детей и детского питания. Причиной инициативы названа угроза вирусов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Российский продовольственный рынок нужно защищать от рисков и угроз, но такой запрет будет чересчур жесткой мерой. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

- Нам крайности тоже не нужны, как и чересчур жесткие меры, - заявил он в комментарии РИА Новости. - Я считаю, что это жесткая мера. Нужно защищать рынок, думать о безопасности, но не нужно перегибать.

Сейчас для личного пользования из санкционных стран можно ввезти до 5 килограммов продуктов животного происхождения, это должна быть готовая продукция в заводской упаковке.

Экономика Товары и цены Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции
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