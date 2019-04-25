В Японии жертвы принудительной стерилизации получат компенсацию

Парламент Японии принял решение о выплате компенсаций гражданам, подверженным принудительной стерилизации в 1948-1996 годы для "чистоты генофонда". Премьер-министр Синдзо Абэ выразил "искреннее сожаление" и принес извинения за стерилизацию около 25 тысяч граждан страны против их воли.

Власти страны проводили принудительную стерилизацию людей, имеющих серьезные заболевания, а также умственные отклонения, опираясь на существовавший закон о евгенике (учение о наследственном здоровье человека и путях его улучшения, о методах влияния на наследственные качества будущих поколений с целью их совершенствования), для предотвращения рождения нездоровых потомков.

Каждый пострадавший получит компенсации в размере 28 тысяч долларов, сообщает Kyodo. Заплатят даже тем, кто давал согласие на стерилизацию. Премьер добавил, что власти страны предпримут все усилия, чтобы общество покончило с дискриминацией в отношении инвалидов.

Извинения последовали за серией исков от жертв принудительной стерилизации. Пострадавшие потребовали по 30 миллионов йен (268 тысяч долларов).