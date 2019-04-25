В Лиге чемпионов могут появиться дивизионы

Европейская ассоциация клубов (ЕСА) предложила изменить формат футбольной Лиги чемпионов. По информации зарубежных СМИ, письмо с проектом изменения было разослано 232 клубам.

Одним из тех, кто поддерживает начинание ЕСА, является председатель совета директоров итальянского "Ювентуса" Андреа Аньелли. Суть в том, чтобы с 2024 года ввести в Лиге чемпионов систему дивизионов с переходами на уровни выше и ниже по итогам сезонов. Предполагается, что это позволит ведущим командам чаще проводить матчи и избегать обязательных встреч с соперниками, существенно уступающими им в классе. Сколько клубов будет в дивизионах - пока неизвестно.

Из тех, кто выступил против этих изменений, стоит выделить английскую Премьер-лигу (АПЛ). Еще в начале апреля, когда в прессе появились слухи о возможных изменениях в Лиге чемпионов, официальный сайт АПЛ резко раскритиковал их.

"Все клубы единодушно сошлись во мнении, что европейским футбольным ассоциациям не стоит разрабатывать планы, которые изменили бы структуру, календарь и конкурентоспособность нашего первенства. Структура национальных чемпионатов определяется их руководством и местными ассоциациями", - говорится в заявлении на сайте АПЛ.