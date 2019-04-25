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25.04.2019 12:50
Рубрика: Власть

В минобороны Китая назвали отношения с РФ лучшими "среди больших государств"

Текст: Иван Петров
Фото: Ольга Балашова Фото: Ольга Балашова
Фото: Ольга Балашова

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ назвал сотрудничество с Россией "самыми лучшими отношениями среди больших государств". Такую лестную оценку он высказал на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу. Встреча военачальников прошла в четверг в российской столице в рамках VIII Московской конференции по безопасности.

Фото: AP Photo/Anjum Naveed
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В настоящий момент отношения Китая с РФ, по словам главы минобороны Китая, находятся на самой лучшей стадии своего развития. "Наши взаимоотношения имеют самые большие общие интересы и самое близкое взаимодействие, они являются лучшими среди всех отношений между большими странами. Китайская сторона готова вместе с российский стороной дальше реализовывать договоренности глав наших государств и развивать отношения, чтобы достичь новых успехов и нового уровня", - подчеркнул Вэй Фэнхэ.

Китайский военачальник напомнил, что встречался с Сергеем Шойгу в прошлом году 4 раза. Частые встречи, по его словам, позволили углубить сотрудничество.

"Мы повысили уровень совместного противостояния угрозам безопасности на фоне нестабильности и неопределенности мировой обстановки. Мы поддерживали другу друга в важных вопросах и стратегических проектах. Китай и Россия внесли огромный вклад в обеспечение мира и стабильности в нашем регионе и во всем мире", - перечислил министр обороны КНР.

Сергей Шойгу заявил, что отношения России и Китая благодаря усилиям лидеров стран выходят на новый, беспрецедентно высокий уровень и становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности. Российский министр подчеркнул, что Китай - ключевой стратегический партнер Российской Федерации на мировой арене. "В этом году отмечается 70 лет установления дипломатических отношений между нашими странами", - напомнил Шойгу.

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