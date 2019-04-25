Новые полномочия помогли судебным приставам выявить коллекторов, донимавших школу, где учатся дети должника. Начальству коллекторов-нарушителей пришлось заплатить крупный штраф

В управление Федеральной службы судебных приставов по Москве поступил сигнал, что на телефон директора одной из столичных школ стали названивать коллекторы. Они требовали, чтобы отец, у которого двое сыновей учатся в данной школе, погасил долг перед микрофинансовой организацией. Горячие звонки поступали и на другие рабочие номера школы.

Чтобы вычислить звонивших, судебные приставы провели административное расследование. Такие полномочия у ведомства появились недавно. В рамках административного расследования судебные приставы могут, например, запрашивать информацию у сотовых операторов. Или опрашивать третьих лиц, скажем, родственников должника. Более того: теперь приставам необязательно ждать жалоб от должников, дела могут возбуждаться по сигналам СМИ. Такие полномочия им дал закон, который ввел строгие правила взыскания долгов.

Заниматься бизнесом по взысканию долгов могут только организации, официально включенные в реестр Федеральной службы судебных приставов. Но при этом сотрудники кредитных организаций также могут взыскивать долги с тех, кто взял деньги в их офисе. То есть банки могут самостоятельно работать со своими должниками, микрофинансовые организации - со своими. Сотрудники банков и микрофинансовых организаций в службе судебных приставов не регистрируются, ведомство их не проверяет. Однако, если поступит сигнал от пострадавших должников и в ходе расследования следы приведут в микрофинансовую организацию, то нарушителям придется отвечать. Как и произошло в данном случае.

Звонки в неурочное время, грубости, угрозы и т.д. - все это повод требовать с коллектора деньги

Кроме того, недавно управление Федеральной службы судебных приставов по Москве выпустило памятку для граждан, как защищать свои права при общении с коллекторами. Одна из важных рекомендаций: пострадавшие вправе подавать на коллекторов-нарушителей в суд, требуя взыскать моральный вред.

По закону непосредственное взаимодействие коллекторов с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается: в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов. Разрешено не более одной встречи в неделю, не более одних телефонных переговоров в сутки, не более двух телефонных переговоров в неделю, не более восьми телефонных переговоров в месяц. Звонят чаще? Можно жаловаться. Есть ограничения и для СМС-сообщений.

Звонки в неурочное время, грубости, угрозы и т.д. - все это повод требовать с коллектора деньги. Более того, жаловаться в суд могут и посторонние люди, которым коллекторы треплют нервы за чужие долги. В данном случае истцом вполне может стать директор школы. Еще коллекторы часто донимают родственников должника, его соседей и сослуживцев. Но такой звонок не по адресу должен быть чреват для самого коллектора.

"Ответственность в форме возмещения убытков кредитора и лица, действующего от его имени или в его интересах, основано на положениях статьи 15 Гражданского кодекса РФ, которой установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения причиненных ему убытков, - пояснили в ведомстве. - Соответственно возмещение убытков возможно, если убытки причинены неправомерными действиями кредитора и лица, действующего от его имени или в его интересах".

В ведомстве подчеркнули, что лицами, обладающими правом на возмещение убытков, названы как должник, так и иные лица. Это прописано в законе, установившим правила взыскания долгов.

"В случае причинения имущественного вреда или морального вреда лицо, чье право нарушено, может получить компенсацию, - поясняют приставы. - Для этого необходимо будет обратиться с гражданским иском в суд. В суде в качестве доказательства надо будет предоставить постановление о привлечении к административной или уголовной ответственности".

Например, в данном случае решение суда о наказании микрофинансовой организации будет достаточным доказательством, что ее сотрудники заставили напрасно страдать совершенно посторонних людей.